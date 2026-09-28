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Residencia de Shakira en Madrid se podrá ver en vivo por Amazon Music

MADRID (AP) — Aquellos que no consiguieron boletos podrán ver la residencia de Shakira en Madrid a través de Amazon Music.

ARCHIVO - La cantante colombiana Shakira ensaya un día antes de su concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 1 de mayo de 2026. (Foto AP/Bruna Prado, archivo)
ARCHIVO - La cantante colombiana Shakira ensaya un día antes de su concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 1 de mayo de 2026. (Foto AP/Bruna Prado, archivo) AP

El 3 de octubre será la primera transmisión en vivo para la audiencia global de un concierto de Shakira, anunció Amazon Music el lunes.

Los fans pueden sintonizar a partir de las 2:45 de Nueva York (6:45 GMT) en la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch, sin necesidad de suscripción.

La dupla de Shakira con Amazon Music también incluye un nuevo remix de su más reciente éxito mundialista “Dai Dai” para Amazon Music Original, una edición Amazon Exclusive en vinilo del 25º aniversario de “Laundry Service”, mercancía, tiendas y experiencias inmersivas para los fans.

De igual manera, podrán explorar “El Mixtape”, personalmente curado por Shakira y compuesto por música de las artistas que han marcado su trayectoria; la playlist “(Re)Discover Shakira” y “On Tour”, que celebra la música del último capítulo de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran.

La transmisión en vivo del 3 de octubre, desde el Macondo Park, la ciudad temporal de más de 200.000 metros cuadrados creada para la residencia de Shakira, será el punto culminante de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, el homenaje de Amazon Music 2026 a las mujeres en la industria.

En el marco de esta iniciativa, la tienda de Las Mujeres Facturan con Amazon Music destacará negocios de mujeres. Por su parte, Las Mujeres Ayudan con Amazon Music, Amazon Web Services (AWS), Fundación Pies Descalzos y Laboratoria buscarán llegar a un millón de mujeres con capacitación gratuita y 100% en español en IA y computación en la nube para 2028.

En Madrid, El Museo Shakira de Amazon Music, combinará exposiciones físicas con música, tecnología interactiva y contenido para recorrer la historia y la música de Shakira a través de sus vestuarios, vinilos, premios y momentos clave de su trayectoria.

FUENTE: AP

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