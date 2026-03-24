Reseña: Tributo a Ozzy destaca "Engines of Demolition" de Black Label Society

Esta imagen de portada, publicada por MNRK Records, muestra el álbum "Engines of Demolition" de Black Label Society. (MNRK Records vía AP) AP

Pero los frenos se pisan a fondo, y quizá incluso caigan algunas lágrimas, con un homenaje muy esperado al fallecido Ozzy Osbourne, amigo y compañero de banda de Wylde desde hace mucho tiempo, en el 12º álbum de estudio de BLS, que sale el viernes.

“Ozzy’s Song”, la pista 13, arranca con un piano sombrío y una suave guitarra acústica, ambos interpretados por Wylde, mientras el fundador de Black Label Society se abre por completo en un homenaje desgarrador, pero apropiadamente cargado de rock, a Osbourne, el superastro del heavy metal que murió en julio pasado a los 76 años.

“The skies may cry / But I’ll be holding on, holding on” (Los cielos pueden llorar / Pero yo me aferraré, me aferraré), canta Wylde en voz baja sin mencionar a Osbourne por su nombre, lo que lo vuelve cercano para cualquiera que haya vivido una pérdida. “When all is said and done / I couldn’t ask for more” (Cuando todo esté dicho y hecho / No podría pedir más).

A mitad del tema, Wylde se lanza a un solo eléctrico, una compilación emocional de su trabajo a lo largo de partes de casi cuatro décadas con la banda solista de Osbourne.

Aunque podría ser la canción más comentada del primer álbum de BLS desde “Doom Crew Inc.” de 2021, dista mucho de ser la única que brilla.

"Engines of Demolition" incluye a Dario Lorina (guitarra), John DeServio (bajo) y Jeff Fabb (batería). Wylde pasó los últimos cuatro años escribiendo y grabando entre periodos en los que tocó en las giras de celebración de Pantera, que honraron la historia de la banda de metal con sus integrantes sobrevivientes.

Wylde lanzó cuatro sencillos durante los últimos 18 meses como aperitivos del álbum. “The Gallows” es oscuro y sombrío. “Lord Humungus”, un guiño al villano de la película de 1981 “Mad Max 2: The Road Warrior”, es un himno que invita a marcar el ritmo con el pie. La voz potente de Wylde resalta en el “Broken and Blind”, cargado de groove.

“Name in Blood”, el sencillo más reciente, es la pista de apertura que marca el tono, con un solo característico de Wylde y un estribillo audaz y declarativo.

“I give you all I’ve got” (Te doy todo lo que tengo), canta. “I give you my name in blood” (Te doy mi nombre con sangre).

Hay pocos puntos flojos, incluso con “Better Days & Wiser Times” y “Back to Me” y sus sabores más ligeros, con tintes country, que aparecen a lo largo del catálogo de Black Label Society.

Las guitarras con ritmo marcado hacen que “Gatherer of Souls” sea pegadiza al instante. “Above & Below” tiene melodías inquietantes y un coro angelical, casi como si la batalla entre el bien y el mal se desarrollara en tus altavoces.

“Pedal to the Floor”, “Broken Pieces” y “The Stranger”, que conducen a “Ozzy’s Song”, están cargadas de riffs y se cantan rápido.

“I’ll walk through the fires of hell" (Caminaré a través de los fuegos del infierno), canta Wylde en “Pedal to the Floor”. "To get to what makes me feel alive” (Para llegar a lo que me hace sentir vivo).

Y para los fans de Black Label Society de toda la vida, y los nuevos, “Engines of Demolition” hace exactamente eso.

___ “Engines of Demolition” de Black Label Society Cuatro estrellas de cinco. Para repetir: “Name In Blood”, “Broken and Blind”, “Lord Humungus”, “Pedal to the Floor” La puedes saltar: “Better Days & Wiser Times” (Solo para mantener alta la energía rockera) Para los fans de: Ozzy Osbourne, metal biker, riffs de guitarra brutales.

FUENTE: AP