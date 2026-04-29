Reseña: "The Devil Wears Prada 2" aún tiene estilo, pero la historia está recargada

Esta imagen, difundida por 20th Century Studios, muestra a Meryl Streep (izquierda) y Anne Hathaway en una escena de "El diablo viste de Prada 2". (Macall Polay/20th Century Studios via AP) AP

Así que se entiende por qué era difícil resistirse a hacer “The Devil Wears Prada 2” ("El diablo viste a la moda 2"), dos décadas después de la original. El elenco, encabezado por Anne Hathaway, casi no ha envejecido. Emily Blunt, entonces poco conocida, se ha convertido en una estrella. Añade unos tacones de aguja y unas cuantas pullas sobre T.J. Maxx y la cosa prácticamente se escribe sola.

Sin embargo, el tiempo ha pesado sobre “The Devil Wears Prada 2”, una secuela funcional a trompicones que no le queda a su reparto ni de lejos tan ceñida como la original de 2006. La nostalgia, la alta costura y el atractivo puro de Streep y Tucci bastarán para que algunos celebren este reencuentro de 20 años. Los actores retoman sus viejos papeles sin esfuerzo. Pero el problema de “The Devil Wears Prada 2” no es su elenco ganador. Es que todo lo demás ha cambiado. La secuela, que trae de vuelta al director David Frankel y a la guionista Aline Brosh McKenna, intenta valientemente ponerse al día con los tiempos, pero el resultado alcanza para hacerte desear que hubieran dicho “eso es todo” después de la primera.

“The Devil Wears Prada”, la novela de 2003 de Lauren Weisberger, nació de una era mediática anterior, cuando la revista neoyorquina era un sueño de poder, prestigio e informes de gastos que fluían sin freno en Nueva York. Weisberger, que había trabajado como asistente personal de la editora de Vogue, Anna Wintour, basó célebremente a la directora editorial de la revista Runway, Miranda Priestly (Streep), en su antigua jefa.

Pero la secuela transcurre en un ecosistema mediático muy distinto. En las escenas iniciales de la nueva película, Andrea Sachs (Hathaway) recibe un premio por su periodismo de investigación para un periódico llamado The Vanguard, solo para enterarse, instantes antes de su discurso, de que a ella y a sus colegas los han despedido. Si el escapismo al estilo Chanel forma parte de la promesa de “The Devil Wears Prada”, los reporteros probablemente lo encontrarán sobriamente realista. Para bien y para mal, aquí hay una cantidad enorme de Hathaway sermoneando sobre el poder del periodismo.

Las cosas en Runway tampoco están mucho mejor. La revista ahora es más digital que de papel brillante; hacerse viral importa más que marcar tendencias de moda. Después de que la revista publica sin querer un perfil elogiando una marca que poco después se revela que opera como un taller clandestino, el presidente de Runway, Irv Ravitz (Tibor Feldman), en modo de crisis de relaciones públicas, contrata a Andrea para dirigir el departamento de reportajes.

Así que hace falta bastante costura narrativa para que, 20 años después, Miranda vuelva a ser la jefa de Andrea. En su reencuentro, una Andy demasiado entusiasmada se topa con una Miranda típicamente imperturbable, que, como es característico en ella, ni siquiera la recuerda. Su tarea de revivir la reputación de Runway se complica de manera significativa cuando el hijo tecnólogo de Irv (B.J. Novak) asume la propiedad. Luego llega más peligro corporativo cuando otros jugadores, incluida Emily Charlton, el personaje de Blunt, ahora ejecutiva de Dior, y su adinerado novio, Benji Barnes (Justin Theroux), se suman a la mezcla.

El segundo “Devil Wears Prada” se desarrolla un poco como un “Succession” del mundo de la moda, con mejor ropa y muchos menos insultos. Aunque estas dinámicas de poder cambiantes generan algunos giros dramáticos, no se acercan al disfrute puro de la relación asistente novata-jefa tiránica que definió la original.

Ese quizá sea el verdadero punto conflictivo de “The Devil Wears Prada 2”, los cambios de carrera en la mediana edad no son ni de lejos tan atractivos o identificables como una asistente novata arrojada al fuego de la alta costura. Lo único que de verdad queremos es ver a Meryl Streep decirle cosas cortantes a Anne Hathaway, con unos cuantos dardos de un Tucci impecablemente vestido como acompañamiento.

La secuela ofrece un poco de eso, pero en su mayoría intenta tapar sus problemas narrativos con viajes a los Hamptons y a Milán, y una larga lista de cameos, desde Karl-Anthony Towns de los Knicks de Nueva York hasta Kara Swisher. También aparecen Kenneth Branagh como el esposo de Miranda, que toca el violín; Lucy Liu como una entrevista codiciada; y Patrick Brammall como un desarrollador australiano y el interés amoroso de Andrea. Brindemos por el sous chef de Adrian Grenier, que no regresa en la secuela.

La primera “The Devil Wears Prada” trataba sobre tener ambiciones profesionales sin sacrificar por completo la vida personal. En la secuela, la lucha consiste en mantener un estándar de calidad, en el periodismo y en el gusto, cuando esas cosas pasan cada vez más de moda.

¿Qué más ha quedado en el camino? La jefa cruel.

“The Devil Wears Prada” bien podría haber hecho que Miranda, en los años intermedios, fuera cancelada y tuviera que arañar para recuperar su asiento de poder. En cambio, tiene dos asistentes. Una, interpretada por Simone Ashley, es una heredera del personaje de Blunt. El otro, interpretado por Caleb Hearon, es sonriente y jovial. Andy también tiene una asistente interpretada por Helen J. Shen, aunque ellas se llevan de maravilla.

En el lugar de trabajo, a esto se le llamaría progreso. En la pantalla, es un retroceso. Todos, incluso Miranda, son un poco demasiado amables en “The Devil Wears Prada 2”. Deberíamos saborear cada actuación de Streep. Han pasado cinco años desde que tuvo un papel importante en una película; una alegría antes constante de ir al cine se ha vuelto infrecuente. No le reprocharía a nadie que solo quiera ver a ella y a estos actores juntos otra vez. Pero a la película, bien surtida de Prada, le habría venido bien un poco más del diablo imperturbable de Streep.

“The Devil Wears Prada 2”, un estreno de 20th Century Studios, tiene una clasificación PG-13 (que advierte a los padres que podría ser inapropiada para menores de 13 años) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por lenguaje fuerte y algunas referencias sugerentes. Duración: 119 minutos. Dos estrellas de cuatro.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP