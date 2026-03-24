Rescatistas intentan reflotar una ballena jorobada varada en la costa báltica alemana

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Miembros del Instituto de Investigación de Vida Silvestre Terrestre y Acuática y bomberos intentan liberar a una ballena varada en una playa del mar Báltico cerca de Timmendorfer Strand, Alemania, el lunes 23 de marzo de 2026. (Ulrich Perrey/dpa via AP) AP

Varios expertos se reunieron en la mañana del martes en la playa de Timmendorfer Strand para buscar una manera de sacar del fondo al mamífero de 10 metros de largo (30 pies), después de que la marea alta alrededor de la medianoche no fuera suficiente para que el animal pudiera nadar y liberarse por sus propios medios, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Los intentos de rescate anteriores, realizados el lunes por la tarde con embarcaciones policiales, botes inflables y la ayuda de drones de bomberos que guiaban las labores de rescate, tampoco tuvieron éxito.

El animal sigue vivo: respira, emite sonidos y de vez en cuando levanta la cabeza, declaró a dpa Carsten Mannheimer, de la organización de conservación marina Sea Shepherd.

Los expertos suponen que la ballena es un macho joven, ya que los machos, a diferencia de las hembras, tienden a migrar. También parece ser la misma ballena que ha sido avistada varias veces en el puerto de Wismar, en el este de Alemania, en las últimas semanas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP