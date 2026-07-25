Rescatistas indonesios buscan lancha rápida desaparecida con 11 turistas europeos y 2 tripulantes

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La embarcación zarpó del distrito de Tanjung Unauna el viernes por la mañana con destino al puerto de Marisa, en la vecina provincia de Gorontalo, pero no llegó a su destino, indicó Heriyanto, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de la provincia de Gorontalo.

Un guía turístico local reportó la desaparición de la lancha a la oficina de búsqueda y rescate a las 3:40 de la tarde del viernes, lo que activó de inmediato una operación de búsqueda, señaló Heriyanto, quien, como muchos indonesios, utiliza un solo nombre.

“La preocupación surgió cuando su lancha rápida no había llegado por la tarde", dijo Heriyanto. "Iniciamos de inmediato una misión de búsqueda durante la noche, pero hasta ahora no hemos encontrado ninguna señal” de la embarcación ni de las personas a bordo.

Según las autoridades indonesias, a bordo iban un hombre checo, un belga, cinco ciudadanos de Países Bajos, tres alemanes, una mujer francesa y dos tripulantes indonesios.

Heriyanto explicó que se desplegaron decenas de equipos de búsqueda y rescate en un operativo que abarca aproximadamente 300 millas náuticas cuadradas de aguas a lo largo y alrededor de la bahía de Tomini, basándose en las proyecciones de la ruta de la embarcación turística. También cuentan con dron con cámara térmica y equipo de buceo, agregó.

La agencia meteorológica de Indonesia pronosticó cielos generalmente despejados en la zona, pero los rescatistas enfrentaron condiciones marítimas complicadas el sábado, incluyendo fuertes vientos y olas de hasta 2,5 metros (8 pies) de altura.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP