Rescatistas buscan sobrevivientes bajo la lluvia tras deslave con 8 muertos en China

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Rescatistas esperan en un puente mientras se preparan para llevar a cabo una operación de búsqueda y rescate en el lugar donde se produjo un deslave, en el condado de Pengshui, en la provincia suroccidental de Chongqing, Chija, el 18 de julio de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

El incidente ocurrió en el condado de Pengshui el viernes por la mañana, en las afueras del municipio de Chongqing, cuando enormes cantidades de rocas y tierra se deslizaron por una ladera y sepultaron más de 10 edificios residenciales, informó la televisora estatal CCTV. Diez personas fueron rescatadas y trasladadas al hospital, y más de 1.100 han sido reubicadas.

Fotos y videos de The Associated Press mostraron que una de las rocas desprendidas parecía ser más grande que un edificio de varios pisos, con escombros esparcidos por el terreno escarpado. Uno de los inmuebles dañados tenía la parte superior aplastada y se vio un automóvil medio enterrado cerca de otro.

El deslizamiento contenía alrededor de 18.000 metros cúbicos de rocas y escombros, y la roca individual más grande era de unos 3.000 metros cúbicos, declaró Wang Chuanjun, jefe de Planificación y Recursos Naturales del condado de Pengshui, en una conferencia de prensa el viernes.

CCTV indicó que lluvias persistentes azotaron Pengshui desde la noche del viernes hasta la mañana del sábado, y que una estación meteorológica recogió 19,2 centímetros (casi 8 pulgadas) de precipitación. El clima inestable hizo más difícil la operación de rescate, agregó. A medida que la lluvia amainó ligeramente, los equipos de rescate ingresaron al lugar para realizar inspecciones sobre el terreno de los edificios colapsados y de la ribera del río.

Mientras se realizaban las labores de rescate en un lado de las enormes rocas, más adelante los equipos tendrán que inspeccionar la parte que queda debajo, donde podrían enfrentar el riesgo de sufrir lesiones si los peñascos se vuelven inestables y se deslizan, reportó CCTV. Una vez que concluya la búsqueda alrededor de las piedras, los equipos las perforarán y llenarán los agujeros con explosivos para fragmentarlas, añadió.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China asignó el sábado un fondo de ayuda de 30 millones de yuanes (4,4 millones de dólares) para apoyar la reparación de infraestructura y de instalaciones de servicios públicos tras el desastre.

El deslave, provocado por las lluvias, se produjo cerca de un tramo del río Wujiang, que atraviesa montañas kársticas salpicadas de pequeños pueblos y terrazas. El condado de Pengshui se ubica en la parte sureste de Chongqing y limita con las provincias de Hubei y Guizhou. ___ El productor de video de The Associated Press Wu Jia contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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