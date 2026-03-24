Reportan un terremoto de magnitud preliminar 7,6 sacude cerca de Tonga en el Pacífico Sur

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo se produjo a primera hora de la noche del martes, hora local, a una profundidad de unos 237 kilómetros (148 millas). Los terremotos a menor profundidad se sienten con más fuerza en la superficie.
El temblor tuvo su epicentro en el mar, a 153 kilómetros (95 millas) al oeste de Neiafu, la segunda ciudad más grande de la nación insular.
No hubo reportes inmediatos de daños.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.