Reportan un terremoto de magnitud preliminar 7,6 sacude cerca de Tonga en el Pacífico Sur

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El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo se produjo a primera hora de la noche del martes, hora local, a una profundidad de unos 237 kilómetros (148 millas). Los terremotos a menor profundidad se sienten con más fuerza en la superficie.

El temblor tuvo su epicentro en el mar, a 153 kilómetros (95 millas) al oeste de Neiafu, la segunda ciudad más grande de la nación insular.

No hubo reportes inmediatos de daños.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP