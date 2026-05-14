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Reportan la incautación de un barco frente a la costa de Emiratos que se dirige a Irán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un barco anclado frente a la costa este de Emiratos Árabes Unidos fue incautado y se dirigía hacia aguas territoriales iraníes, según reportó el jueves el ejército británico.

Dos hombres navegan en una pequeña embarcación mientras una serie de mercantes, petroleros y buques de servicios esperan en el horizonte, en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el 27 de abril de 2026.(Razieh Poudat/ISNA vía AP)
Dos hombres navegan en una pequeña embarcación mientras una serie de mercantes, petroleros y buques de servicios esperan en el horizonte, en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán, el 27 de abril de 2026.(Razieh Poudat/ISNA vía AP) AP

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico, señaló que recibió reportes de que la embarcación fue tomada por personal no autorizado cuando estaba anclada a 38 millas náuticas (70 kilómetros, 44 millas) al noreste del puerto emiratí de Fujairah, cerca del estrecho de Ormuz.

La UKMTO no identificó el buque y señaló que estaba investigando lo ocurrido.

Fujairah es una importante terminal de exportación de petróleo y el principal puerto de Emiratos fuera del golfo Pérsico. Ha sido atacado repetidamente durante la guerra con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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