Reportan disparos cerca de aeropuerto internacional de Mali, según la AP y residentes

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Un periodista de la AP en Bamako escuchó fuego sostenido de armas pesadas y disparos de fusiles automáticos procedentes del Aeropuerto Internacional Modibo Keïta, a unos 15 kilómetros (9 millas) del centro de la ciudad, y vio un helicóptero sobrevolando vecindarios cercanos.

El aeropuerto está junto a una base aérea utilizada por la Fuerza Aérea de Mali.

Un residente que vive cerca del aeropuerto dijo que escuchó disparos procedentes de la zona.

“Los disparos se están acercando cada vez más a nosotros; quizá los atacantes estén huyendo del aeropuerto. También puedo ver tres helicópteros" sobrevolando la zona, contó el vecino, que habló bajo condición de anonimato por miedo a su seguridad.

El motivo de los disparos no estaba claro y ningún grupo armado se ha atribuido la responsabilidad de un ataque.

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El periodista de The Associated Press Mark Banchereau en Dakar, Senegal, contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP