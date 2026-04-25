americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reportan disparos cerca de aeropuerto internacional de Mali, según la AP y residentes

BAMAKO, Mali (AP) — En las inmediaciones del aeropuerto internacional de Mali, en la capital del país, Bamako, se escucharon disparos a primera hora del sábado, según un reportero de The Associated Press y residentes en la zona.

Un periodista de la AP en Bamako escuchó fuego sostenido de armas pesadas y disparos de fusiles automáticos procedentes del Aeropuerto Internacional Modibo Keïta, a unos 15 kilómetros (9 millas) del centro de la ciudad, y vio un helicóptero sobrevolando vecindarios cercanos.

El aeropuerto está junto a una base aérea utilizada por la Fuerza Aérea de Mali.

Un residente que vive cerca del aeropuerto dijo que escuchó disparos procedentes de la zona.

“Los disparos se están acercando cada vez más a nosotros; quizá los atacantes estén huyendo del aeropuerto. También puedo ver tres helicópteros" sobrevolando la zona, contó el vecino, que habló bajo condición de anonimato por miedo a su seguridad.

El motivo de los disparos no estaba claro y ningún grupo armado se ha atribuido la responsabilidad de un ataque.

——

El periodista de The Associated Press Mark Banchereau en Dakar, Senegal, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

CUBA DESAFÍA A TRUMP: RECHAZA LIBERAR PRESOS POLÍTICOS Y ELEVA LA TENSIÓN

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

VIDEO CLAVE: suegra es captada disparando y confirman su rol en el asesinato de exreina de belleza en MEXICO

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter