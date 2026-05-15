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Reportan desaparición de estudiantes tras ataque a una escuela en el noreste de Nigeria

MAIDUGURI, Nigeria (AP) — Un número no especificado de estudiantes fue reportado como desaparecido después de que presuntos milicianos yihadistas atacaron una escuela secundaria en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, informó la policía a The Associated Press el viernes.

Varios estudiantes no han sido localizados después del ataque, señaló Nahum Daso, portavoz de la policía de Borno, añadiendo que se desconoce si fueron secuestrados. Destacó que únicamente pueden confirmar que muchos alumnos “huyeron para ponerse a salvo durante el pandemonio”.

El ataque ocurrió el viernes a primera hora en Askira-Uba, que colinda con el bosque de Sambisa —un bastión de grupos armados—, y fue perpetrado por militantes del grupo armado musulmán Boko Haram y el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental, según el portavoz policial.

El secuestro de estudiantes es algo común en Nigeria, donde el gobierno combate a varios grupos armados en todo el país. Analistas afirman que grupos como Boko Haram suelen atacar escuelas para exigir rescates, debido a que suelen captar la atención del gobierno.

Los residentes señalaron que los militantes ya han secuestrado a decenas de estudiantes.

"Dos de mis sobrinas, ambas menores de 10 años, estaban entre los alumnos llevados a un destino desconocido”, indicó un residente, que habló con la AP bajo condición de anonimato por temor a represalias.

La policía indicó que continúa con el proceso de recuento para determinar si hubo un secuestro.

El año pasado, más de 300 niños fueron secuestrados en dos incidentes en el norte del país, la región más afectada por el conflicto.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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