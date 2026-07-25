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Renuncia el ministro de Educación de India tras semanas de protestas en su contra

NUEVA DELHI (AP) — El ministro de Educación de India renunció el sábado tras semanas de protestas que exigían su destitución por presuntas filtraciones en algunos de los exámenes de ingreso más competitivos del país e irregularidades en el sistema educativo.

Activistas estudiantiles de distintos partidos políticos participan en una protesta para exigir una reforma educativa dentro de las protestas del Partido Popular de la Cucaracha, en Calcuta, India el 24 de julio de 2026. (AP Foto/Bikas Das)
Activistas estudiantiles de distintos partidos políticos participan en una protesta para exigir una reforma educativa dentro de las protestas del Partido Popular de la Cucaracha, en Calcuta, India el 24 de julio de 2026. (AP Foto/Bikas Das) AP

Fue la primera gran concesión del gobierno del primer ministro, Narendra Modi, después de que el movimiento Cucaracha convocó semanas de manifestaciones, sentadas y huelgas de hambre en todo el país para exigir la renuncia de Dharmendra Pradhan.

Las protestas se han convertido en una de las señales más visibles de descontento público hacia el gobierno de Modi en los últimos años, con miles de personas que salieron a la calle incluso después de que la policía utilizara gases lacrimógenos y porras esta semana para dispersar a los manifestantes que intentaban llegar al Parlamento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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