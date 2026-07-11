Remoción de escombros transcurre con precaución en Venezuela, mientras sube cifra de muertos a 4.333

La familia Núñez busca a un familiar entre los escombros de un edificio colapsado por los sismos, el jueves 9 de julio de 2026, en La Guaira, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

La búsqueda de sobrevivientes se mantiene activa en dos puntos gracias al apoyo de equipos internacionales con tecnología que permite detectar latidos o calor corporal, indicó el titular de la Asamblea, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa.

“En esta etapa tiene que ser de manera lenta, porque si se hace de manera abrupta y se meten máquinas de gran calado … no sabemos si podemos llevarnos una vida en ese proceso”, agregó el funcionario. También se busca recuperar los cuerpos para que sus familiares puedan llevar su duelo".

En cuanto al número de fallecidos, Rodríguez indicó que 315 cuerpos siguen sin ser identificados a pesar de que se les tomaron fotografías, huellas dactilares y muestras de piel para su reconocimiento en caso de que sean reclamados más adelante.

A su vez, añadió que hay casi 1,3 millones de toneladas de escombro que, en la medida de lo posible, serán utilizados en el proceso de reconstrucción, “pero lo que sí es seguro es que eso no se va a lanzar al mar”, dijo al desmentir versiones de redes sociales.

El doble sismo del 24 de junio, que según expertos es el de mayor magnitud en el país sudamericano en el último siglo, ha tenido 1.203 réplicas, y fueron responsables del colapso de 190 estructuras, dejando sin vivienda a 17.000 personas , según el reporte oficial.

Las autoridades han instalado 94 refugios temporales para asistir a los damnificados, principalmente en escuelas que deberán estar desocupadas para el inicio de clases en octubre, señaló el presidente el funcionario. Por ello se acelera el proceso de reparación de las viviendas afectadas, la construcción de nuevas y la compra o alquiler de otras.

El registro de beneficiarios inició el sábado en los albergues. Rodríguez estimó que se necesitarán 25.000 viviendas para los afectados. El gobierno venezolano ha anunciado la entrega de créditos hipotecarios con subsidios de hasta el 80%.

Según Rodríguez, su hermana y presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, adelanta trámites para obtener recursos financieros, incluidas cartas a países como Inglaterra, para solicitar la liberación de oro y activos venezolanos “retenidos ilegalmente”.

Sismos causaron desplazamiento de tierras en Venezuela

Datos del radar NISAR de la NASA revelaron que la ciudad más afectada por los sismos, La Guaira, y otras zonas cercanas tuvieron un “desplazamiento significativo” de terreno. La mayor parte “fue horizontal” en dirección oeste-este, identificó el reporte emitido la víspera.

Los mapas satelitales revelaron el movimiento de la superficie terrestre después de comparar imágenes obtenidas entre el 25 y 30 de junio con las de la semana previa.

FUENTE: AP