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Relevo de la antorcha olímpica de Los Ángeles 2028 comenzará en Atlanta y recorrerá los 50 estados

LOS ÁNGELES (AP) — El relevo de la antorcha para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzará su recorrido estadounidense en Atlanta, sede de los últimos Juegos de Verano de Estados Unidos en 1996, y recorrerá los 50 estados, anunciaron los organizadores el martes.

ARCHIVO - Foto del 22 de julio del 2016, personas caminan sobre fuentes en forma de los aros olímpicos en el Parque Olímpico Centenario en Atlanta. (AP Foto/David Goldman, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 22 de julio del 2016, personas caminan sobre fuentes en forma de los aros olímpicos en el Parque Olímpico Centenario en Atlanta. (AP Foto/David Goldman, Archivo) AP

La llama olímpica se encenderá en Olimpia, Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos, antes de iniciar su recorrido por Estados Unidos en la primavera de 2028. La ruta completa del relevo de la antorcha se anunciará en 2027.

Los organizadores de LA28 afirmaron que el relevo será uno de los más grandes en la historia olímpica, pasará por lugares emblemáticos y reconocidos internacionalmente, hará paradas en importantes eventos culturales y deportivos y organizará celebraciones tipo festival en ciudades seleccionadas de todo el país.

“Cada Juego Olímpico comienza con una sola llama, y llevar esa llama a Los Ángeles es un honor y un privilegio que compartiremos con cada rincón del país, mientras estadounidenses en los 50 estados llevan la llama en su camino hacia nuestra Ceremonia de Apertura”, expresó Casey Wasserman, presidente y director de LA28, en un comunicado.

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, señaló que la ciudad estará orgullosa de recibir de nuevo la llama olímpica 32 años después de haber sido sede de los Juegos de Verano del centenario.

“Atlanta se ve un poco diferente. Somos más grandes. Estamos más conectados con el mundo. Así que, cuando la llama regrese a Estados Unidos, Atlanta estará lista”, indicó Dickens. “Lista para recibirla desde Grecia. Lista para celebrar el espíritu de los Juegos juntos como comunidad. Y lista para enviarla hacia Los Ángeles y el próximo capítulo de la historia olímpica de Estados Unidos”.

El relevo de la antorcha paralímpica seguirá al final de los Juegos Olímpicos en agosto de 2028, con una llama que se originará en Stoke Mandeville, Inglaterra, cuna del movimiento paralímpico. El lugar de inicio del relevo en Estados Unidos se anunciará más adelante.

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