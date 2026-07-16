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Relevista de los Filis Brad Keller se pierde la temporada por desgarro del UCL

FILADELFIA (AP) — El relevista de los Filis Brad Keller se espera que se pierda el resto de esta temporada —y posiblemente más— por un desgarro del ligamento colateral cubital en el codo derecho.

ARCHIVO - El lanzador de los Filis de Filadelfia, Brad Keller, realiza un lanzamiento durante un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el 13 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash, Archivo)
ARCHIVO - El lanzador de los Filis de Filadelfia, Brad Keller, realiza un lanzamiento durante un partido de béisbol contra los Cerveceros de Milwaukee, el 13 de junio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash, Archivo) AP

Keller fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el jueves y manifestó que buscará una segunda opinión del doctor Keith Meister, un destacado especialista, antes de tomar una decisión sobre una cirugía.

Si el lanzador derecho necesita la cirugía Tommy John, probablemente se perdería la mayor parte —si no toda— la temporada 2027 también.

Filadelfia firmó a Keller con un contrato de dos años y 22 millones de dólares el pasado diciembre para que fuera el principal preparador del equipo para el cerrador All-Star Jhoan Duran.

“Es una porquería, sin duda”, expresó Keller. “Fue muy raro porque me sentí bien durante mi proceso de rehabilitación del antebrazo. Me sentí bien en mi salida en Cincinnati. Simplemente me desperté al día siguiente y estaba muy adolorido, y a partir de ahí no mejoró”.

Keller pasó tres semanas en la lista de lesionados por tendinitis en el antebrazo derecho. Regresó la semana pasada e hizo una aparición el 8 de julio contra los Reds. Lanzó una entrada sin permitir carreras y no concedió hits. Dio una base por bolas y ponchó a uno.

“Sentíamos que algo no andaba bien porque regresó y estuvo realmente bien, y más o menos esperábamos que estuviera listo para volver a lanzar al día siguiente. Estaba haciendo su trabajo en la sala de pesas y no le dolía realmente, pero pensamos... que se exigió un poco más de lo que uno hace cuando está en una rehabilitación. Así que creímos que al día siguiente estaría bien, y simplemente siguió así día tras día. Luego vino después de jugar a lanzar y no estaba bien. Ahí fue cuando todo se puso en marcha”, comentó el mánager interino de los Filis, Don Mattingly.

Keller señaló que se hizo una resonancia magnética tras la lesión inicial en junio y no mostró un desgarro. Indicó que, si el desgarro ocurrió durante su salida en Cincinnati, no lo sintió.

“No recuerdo realmente un lanzamiento ni nada”, afirmó. “No sentí que tronara. Es muy extraño. Simplemente me desperté a la mañana siguiente y estaba rígido. Me tomé un par de días libres y luego fui a hacerme una resonancia el lunes y mostró esto. Fue una noticia bastante sorprendente”.

Keller, que cumple 31 años este mes, tiene marca de 2-1 con efectividad de 4,02 y tres salvamentos esta temporada. Ha aparecido en 32 juegos, lanzando 31 1/3 entradas con 32 ponches y 13 bases por bolas.

Filadelfia colocó a Keller en la lista de lesionados con efecto retroactivo al 13 de julio y llamó al lanzador derecho Seth Johnson desde Triple-A Lehigh Valley para reemplazarlo en el roster activo.

Se esperaba que los Phillies, que ocupan el segundo lugar, fueran activos en la búsqueda de mejorar su bullpen antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto. La lesión de Keller podría convertir eso en su máxima prioridad.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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