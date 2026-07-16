americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reino Unido pide a la FIFA que investigue a Argentina por pancarta sobre Malvinas en el Mundial

LONDRES (AP) — El gobierno británico instó el jueves al órgano rector del fútbol mundial a investigar a la selección de Argentina después de que varios de jugadores posaron con una pancarta en la que se reivindicaba la soberanía sobre las disputadas Islas Malvinas.

Argentina venció a Inglaterra 2-1 en la segunda semifinal del Mundial disputada el miércoles en Atlanta.

Durante las celebraciones posteriores al partido, varios futbolistas argentinos sostuvieron una pancarta entregada por aficionados en las gradas que decía “Las Malvinas son argentinas”. Argentina se refiere a las Islas Falkland como Islas Malvinas.

El equipo podría enfrentar medidas disciplinarias por parte de la FIFA por infringir las normas que prohíben mensajes políticos en el campo.

El secretario de Negocios de Reino Unido, Peter Kyle, manifestó que el comportamiento de los jugadores fue “totalmente inapropiado”.

“La política debe estar separada del fútbol", declaró Kyle a la BBC. “De hecho, el Mundial tiene como uno de sus principios centrales que la política está separada del fútbol”.

“Eso ahora es un asunto para la FIFA. Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo”, apuntó.

La rivalidad deportiva entre ambos países se ve intensificada por las tensiones políticas sobre el archipiélago del Atlántico Sur, un territorio británico de ultramar con una población de alrededor de 3.500 personas, ubicado a unos 13.000 kilómetros (8.000 millas) del Reino Unido y a 480 kms (300 millas) de Argentina.

Argentina sostiene que las islas le fueron arrebatadas ilegalmente en 1833. Reino Unido, que afirma que su reclamación territorial se remonta a 1765, envió un buque de guerra a las islas en 1833 para expulsar a las fuerzas argentinas que habían intentado establecer soberanía sobre el territorio.

Argentina invadió las islas en 1982, lo que desencadenó una guerra de 10 semanas, ganada por Londres, que se cobró la vida de 649 soldados argentinos, 255 miembros del personal de servicio británico y tres isleños.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

El delantero egipcio Mohamed Salah (10) reclama al árbitro francés Francois Letexier durante el partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Egipto arde tras desperdiciar ventaja de dos goles y perder 3-2 ante Argentina en el Mundial

Destacados del día

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

THE TIMES: Trump prepara presión final contra Cuba tras el Mundial de Futbol y apunta al régimen antes de las elecciones de NOVIEMBRE

Cubana de Miami sobrevive a 34 puñaladas de su expareja: Pensé que iba a morir

Cubana de Miami sobrevive a 34 puñaladas de su expareja: "Pensé que iba a morir"

Un hombre cocina sopa sobre una fogata en una acera durante un apagón en La Habana, Cuba, el miércoles 4 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Tres apagones masivos en ocho días: Cuba sufre nueva caída total del sistema eléctrico nacional

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

Trump promete actuar rápido si se confirman drones iraníes en Cuba: No lo vamos a permitir

Trump promete actuar rápido si se confirman drones iraníes en Cuba: "No lo vamos a permitir"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter