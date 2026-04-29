Reino Unido expulsa a diplomático ruso en represalia por la expulsión de un británico en Moscú

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Vista de la sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB, sucesor de la KGB soviética) en la plaza Lubyanskaya de Moscú, Rusia, el lunes 24 de julio de 2017. (Foto AP, Archivo) AP

La Oficina de la Commonwealth y de Desarrollo del Ministerio del Exterior manifestó que convocó al embajador ruso a sus oficinas en Londres para informarle de la “acción recíproca”. Estas medidas de represalia reflejan el aumento de las tensiones entre Moscú y Occidente.

La cancillería señaló en un comunicado que “este comportamiento es totalmente inaceptable y no toleraremos el acoso ni la intimidación de nuestro personal diplomático”.

La medida se produjo después de que Rusia expulsó el mes pasado a un diplomático británico por acusaciones de espionaje, que el Reino Unido las consideró “un completo disparate”.

El organismo de seguridad interna y contrainteligencia de Rusia, el Servicio Federal de Seguridad, conocido como el FSB, afirmó que el diplomático británico intentó recopilar “información sensible” sobre la economía rusa en “reuniones no oficiales” con expertos rusos. Se ordenó al diplomático abandonar Rusia en un plazo de dos semanas.

Rusia y los países miembros de la OTAN han llevado a cabo múltiples rondas de expulsiones mutuas de diplomáticos desde que el Kremlin lanzó la guerra contra Ucrania en 2022, lo que llevó las relaciones diplomáticas a su punto más bajo desde la Guerra Fría.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP