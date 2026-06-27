Reino Unido dice que abrirá nuevas vías de patrocinio para refugiados que cumplan requisitos

Las nuevas vías permitirán que grupos comunitarios, universidades y empresas patrocinen la llegada de refugiados al país. Las autoridades indicaron que el plan se inspira en un programa similar de “patrocinio comunitario” de Canadá, que ha asentado a unas 400.000 personas en el país desde 1979.

“Abriré nuevas vías legales para los refugiados de verdad, mientras cerraré las lagunas jurídicas de las que se ha abusado con demasiada frecuencia", manifestó la secretaria de Interior, Shabana Mahmood, el viernes.

Al mismo tiempo, señaló Mahmood, una nueva ley de inmigración buscará impedir el “abuso” de las leyes de derechos humanos y tomar medidas contra las “reclamaciones maliciosas”. Endurecerá la definición de familia para que se limite únicamente a los parientes directos.

Los críticos sostienen que el Convenio Europeo de Derechos Humanos suele invocarse para impedir la deportación de personas que no tienen derecho a permanecer en el Reino Unido.

El anuncio se produjo mientras Mahmood enfrenta dudas sobre su permanencia en el cargo una vez que el primer ministro, Keir Starmer, deje el puesto.

Starmer anunció el lunes su plan de dimitir tras dos años en el poder marcados por tropiezos y errores de juicio que erosionaron su posición ante su partido y la población. Dejará el cargo en unas semanas, una vez que el gobernante Partido Laborista elija a un nuevo líder.

Se espera que el exalcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, se convierta en el próximo primer ministro británico sin necesidad de elecciones internas en la formación.

La inmigración se ha convertido en un foco de tensión política en Reino Unido y otros países occidentales que lidian con la llegada de personas que buscan una vida mejor al tiempo que huyen de países devastados por la guerra, la pobreza, el cambio climático o la persecución política.

El debate en Reino Unido se ha centrado en los migrantes que cruzan el canal de la Mancha en embarcaciones sobrecargadas operadas por traficantes, así como en el aumento de las tensiones por alojar a decenas de miles de solicitantes de asilo con cargo al erario público.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP