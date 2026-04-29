Reino Unido: Acusan a 3 de provocar incendios en dos casas y un vehículo vinculados a Starmer

El fiscal Duncan Atkinson explicó al tribunal que los ucranianos Roman Lavrynovych, de 22 años, Petro Pochynok, de 35, y el rumano Stanislav Carpiuc participaron en la provocación de los incendios entre el 8 y el 12 de mayo de 2025.

Se les acusa de conspiración para cometer incendio provocado, pero Lavrynovych, indicó Atkinson, fue identificado por la policía como el responsable de todos los incendios. También está acusado de dañar dos propiedades mediante fuego con la intención de poner en peligro la vida.

Los hombres niegan los cargos en su contra. El tribunal no fue informado de cuánto dinero les ofrecieron o si alguien resultó herido en los incendios de las viviendas.

“Tres incendios en la misma zona en cinco días sería bastante inusual. Sin embargo, tres incendios que involucraban propiedades vinculadas a la misma persona iban más allá de una coincidencia”, señaló Atkinson.

Atkinson señaló que un automóvil Toyota fue incendiado deliberadamente en las primeras horas del 8 de mayo en la zona de Kentish Town, en el norte de Londres, seguido de una casa el 11 de mayo y una segunda casa el 12 de mayo.

Los incendios en las propiedades se iniciaron con materiales similares y “se provocaron en plena noche, cuando inevitablemente los ocupantes de esas direcciones habrían estado dormidos”, afirmó, al sostener que los hombres que iniciaron los incendios debieron tener la intención de poner en peligro la vida de las personas que estaban dentro.

“¿Por qué, si no, prenderías fuego a la puerta principal, bloqueando la salida de los residentes?”, preguntó.

El automóvil, dijo, había pertenecido en el pasado a Starmer; la primera casa, en Ellington Road, era administrada por una empresa en la que el primer ministro había sido director y accionista; y la segunda casa, en Countess Road, estaba ocupada por su cuñada y seguía siendo propiedad de Starmer.

Los ataques contra el automóvil y las casas fueron “planificados y dirigidos, y a los implicados se les prometió un pago por su participación”, declaró Atkinson ante el tribunal. Lavrynovych recibió por Telegram una oferta de pago para provocar los incendios por parte de un contacto que usaba el nombre El Money, añadió Atkinson.

Atkinson indicó al jurado que no necesitaba decidir qué motivó a los acusados a llevar a cabo los presuntos ataques y que “no importa si sabían que la propiedad a la que apuntaban estaba conectada con el primer ministro o si eso formaba parte de su motivación”.

El tribunal escuchó que se recuperaron más de 320 mensajes, que se remontan a septiembre de 2024, entre Lavrynovych y El Money, pero Atkinson dijo al jurado que no debía preocuparse por quién era El Money ni por qué decidieron reclutar a personas para ataques.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP