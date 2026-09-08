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Reid Detmers poncha a 9 y Angelinos vencen 6-1 a Medias Rojas para cortarles racha

BOSTON (AP) — Reid Detmers ponchó a nueve y permitió un hit durante seis entradas en blanco, Zach Neto se fue de 5-4 con un jonrón de dos carreras, y los Angelinos de Los Ángeles vencieron el martes 6-1 a los Medias Rojas de Boston para cortarles su racha de cinco triunfos.

Zach Neto, de los Angelinos de Los Ángeles, recorre las bases luego de batear un jonrón de dos carreras en el octavo inning del duelo ante los Medias Rojas de Boston, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)
Zach Neto, de los Angelinos de Los Ángeles, recorre las bases luego de batear un jonrón de dos carreras en el octavo inning del duelo ante los Medias Rojas de Boston, el martes 8 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Vaughn Grissom y el dominicano José Siri conectaron sencillos productores por los Angelinos, quienes anotaron dos veces con roletazos para doble matanza, aportando ofensiva de sobra para Detmers (5-8), quien consiguió su primera victoria desde el 15 de agosto, cuando venció 1-0 a Kansas City.

Detmers ponchó al menos a uno en cada una de las seis entradas que lanzó y permitió apenas tres corredores. Retiró a los últimos 10 bateadores que enfrentó después de golpear a Jahmai Jones con un lanzamiento en la tercera, y fue retirado antes de la séptima tras realizar 112 lanzamientos, el número máximo de su carrera.

Los Angelinos superaron en hits a Boston 15-4 y ganaron apenas por tercera vez en sus últimos 15 juegos. Los Ángeles también evitó una posible barrida de temporada, al mejorar a 1-4 contra los Medias Rojas.

Patrick Sandoval (1-5) ponchó a siete en seis entradas por Boston, pero también permitió cuatro carreras con 10 hits y dos bases por bolas. Su boleto con dos outs a Mike Trout en la tercera desembocó en dos carreras cuando Siri y Grissom siguieron con sencillos consecutivos para poner a los Angelinos arriba 3-1.

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FUENTE: AP

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