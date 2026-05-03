Redada israelí en Cisjordania deja un palestino muerto y cuatro heridos

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El cuerpo de un palestino muerto en un operativo militar israelí es llevado al llevado al hospital en Nablus, Cisjordania, el 3 de mayo del 2026. (AP foto/Majdi Mohammed) AP

El hecho ocurrió en Nablus, en Cisjordania, una zona ocupada militarmente por Israel. El Ministerio de Salud palestino indicó que la esposa del hombre estaba de parto en un hospital local cuando le informaron de su muerte.

La Media Luna Roja señaló que cinco personas fueron alcanzadas por disparos durante la operación militar israelí. Nayef Firas Ziad Samaro, de 26 años, murió, según el Ministerio de Salud, y su cuerpo fue llevado al hospital donde su esposa estaba dando a luz. Además, un menor de 12 años recibió un disparo en el hombro, de acuerdo con la Media Luna Roja.

Testigos afirmaron que estaban terminando las clases en las escuelas en una zona abarrotada de civiles.

El ejército de Israel indicó en un comunicado que respondió a un enfrentamiento en el área de Nablus en el que varios “terroristas” arrojaron piedras contra soldados. Los soldados dispararon y “varios impactos fueron identificado”.

Palestinos, grupos de derechos y observadores internacionales advierten sobre el agravamiento de la violencia, en la que jóvenes palestinos están muriendo en medio de un clima de incendios provocados, vandalismo y el desplazamiento de comunidades agrícolas cerca de asentamientos y puestos de avanzada judíos en Cisjordania.

Al menos 42 palestinos han muerto desde el inicio del año, según la oficina humanitaria de las Naciones Unidas. Colonos armados fueron responsables de al menos 11 de esas muertes.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP