americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Redada israelí en Cisjordania deja un palestino muerto y cuatro heridos

NABLUS, Cisjordania (AP) — Un hombre palestino murió y otros cuatro resultaron gravemente heridos el domingo durante un operativo militar israelí en Cisjordania, informó la Media Luna Roja Palestina.

El cuerpo de un palestino muerto en un operativo militar israelí es llevado al llevado al hospital en Nablus, Cisjordania, el 3 de mayo del 2026. (AP foto/Majdi Mohammed)
El cuerpo de un palestino muerto en un operativo militar israelí es llevado al llevado al hospital en Nablus, Cisjordania, el 3 de mayo del 2026. (AP foto/Majdi Mohammed) AP

El hecho ocurrió en Nablus, en Cisjordania, una zona ocupada militarmente por Israel. El Ministerio de Salud palestino indicó que la esposa del hombre estaba de parto en un hospital local cuando le informaron de su muerte.

La Media Luna Roja señaló que cinco personas fueron alcanzadas por disparos durante la operación militar israelí. Nayef Firas Ziad Samaro, de 26 años, murió, según el Ministerio de Salud, y su cuerpo fue llevado al hospital donde su esposa estaba dando a luz. Además, un menor de 12 años recibió un disparo en el hombro, de acuerdo con la Media Luna Roja.

Testigos afirmaron que estaban terminando las clases en las escuelas en una zona abarrotada de civiles.

El ejército de Israel indicó en un comunicado que respondió a un enfrentamiento en el área de Nablus en el que varios “terroristas” arrojaron piedras contra soldados. Los soldados dispararon y “varios impactos fueron identificado”.

Palestinos, grupos de derechos y observadores internacionales advierten sobre el agravamiento de la violencia, en la que jóvenes palestinos están muriendo en medio de un clima de incendios provocados, vandalismo y el desplazamiento de comunidades agrícolas cerca de asentamientos y puestos de avanzada judíos en Cisjordania.

Al menos 42 palestinos han muerto desde el inicio del año, según la oficina humanitaria de las Naciones Unidas. Colonos armados fueron responsables de al menos 11 de esas muertes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Trump dice que EEUU podría tomar Cuba casi de inmediato
🚨 ÚLTIMA HORA

Trump dice que EEUU podría "tomar Cuba casi de inmediato"

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter