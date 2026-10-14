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Red Bull extiende el contrato de Laurent Mekies como jefe de equipo hasta 2031

MILTON KEYNES, Inglaterra (AP) — El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, firmó una extensión de contrato a largo plazo con la escudería de Fórmula 1, hasta 2031.

ARCHIVO - Laurent Mekies, jefe del equipo Red Bull, previo al Gran Premio de Austria, el 26 de junio de 2026, en Spielberg. (AP Foto/Denes Erdos)
ARCHIVO - Laurent Mekies, jefe del equipo Red Bull, previo al Gran Premio de Austria, el 26 de junio de 2026, en Spielberg. (AP Foto/Denes Erdos) AP

El accionista de Red Bull Mark Mateschitz anunció la extensión el miércoles, durante una reunión informativa del equipo en Milton Keynes tras las victorias consecutivas de Max Verstappen en Malasia y Singapur.

“Estoy increíblemente orgulloso de continuar este camino con Oracle Red Bull Racing", señaló Mekies en un comunicado. “Lo que hace especial a este equipo es la manera en que todos se unen en la búsqueda del mismo objetivo, y me siento privilegiado de trabajar cada día junto a un grupo tan talentoso y comprometido”

“Tenemos una base sólida para los años venideros, y de verdad creemos que esto es solo el comienzo”, agregó

Mekies ha estado al mando durante 15 meses, después de reemplazar a Christian Horner, el jefe de larga trayectoria que fue despedido de forma abrupta en julio del año pasado.

La extensión del contrato aporta más estabilidad a Red Bull después de que el cuatro veces campeón Verstappen y su compañero Isack Hadjar también renovaran recientemente sus acuerdos.

“La fortaleza de Red Bull siempre ha provenido de su gente y de crear un entorno en el que personas talentosas puedan lograr cosas extraordinarias juntas", dijeron los accionistas de Red Bull, Chalerm Yoovidhya y Mark Mateschitz, en un comunicado.

“Laurent ha desempeñado un papel crucial al guiar al equipo a través de un importante periodo de transición, al tiempo que mantuvo el espíritu competitivo y los principios de Red Bull que nos definen", agregaron. "Esta extensión refleja nuestra confianza en su liderazgo y nuestra convicción compartida en la visión a largo plazo del equipo”.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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