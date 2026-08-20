Recuperan más cuerpos tras derrumbe en mina en República Centroafricana que dejó más de 100 muertos

Los rescatistas continuaban sacando cuerpos del sitio de minería artesanal en Zamboye, cerca de la frontera con Camerún, pero trabajadores locales señalaron que la operación carecía del equipo y la experiencia necesarios para un desastre de tal magnitud.

“Se está organizando el esfuerzo de rescate, pero no está a la altura de la tarea”, afirmó Jérémie Ngbiri, un minero del lugar que perdió a su hermano y a un amigo en el derrumbe.

La Cruz Roja local ayudaba en la búsqueda, pero no podía precisar cuántas personas seguían enterradas, indicó el voluntario Gervais Ganagoro.

“Seguimos encontrando cuerpos”, señaló Ganagoro, y añadió que sólo en la mañana del jueves se recuperaron más de 10. “Cada hora se descubren cuerpos, lo que incrementa el número de víctimas”.

La mina colapsó el martes tras un alud de tierra. Autoridades locales y la Cruz Roja informaron el miércoles que más de 100 personas habían muerto y advirtieron que era probable que la cifra aumentara.

El ministro de Minas, Rufin Benam Beltoungou, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y advirtió a los mineros sobre los peligros de prácticas mineras inseguras, según un comunicado publicado por el ministerio.

Algunas de las víctimas eran del vecino Camerún. El Ministerio camerunés de Minas indicó que se creía que entre los fallecidos había mineros cameruneses y centroafricanos, y desplegó un equipo para evaluar la situación en la frontera. El diario estatal Cameroon Tribune informó que al menos cuatro cameruneses murieron.

Los derrumbes en minas artesanales son comunes en la República Centroafricana, donde miles de personas trabajan en la minería a pequeña escala, a menudo con poca protección. Con frecuencia, los pozos se excavan a mano y pueden alcanzar varios metros de profundidad.

Sin un refuerzo adecuado, el movimiento del terreno puede provocar que los túneles se derrumben de forma repentina, sepultando a los mineros en cuestión de segundos.

Investigadores y medios locales informaron a principios de este año sobre minería insegura y no regulada asociada con una fiebre del oro que se expandía rápidamente en la región de Zamboye, donde colapsó la mina.

Un informe de 2025 de expertos de la ONU documentó minería ilícita en la zona, incluida la participación de grupos armados y el uso de métodos de extracción que planteaban riesgos para la salud y el medio ambiente.

——-

La periodista de The Associated Press Nalova Akua contribuyó desde Yaundé, Camerún.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP