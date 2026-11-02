Recrudecen las críticas a Brian Schottenheimer tras otra derrota de los Cowboys

El quarterback Dak Prescott de los Cowboys de Dallas tras la derrota contra los Cardinals de Arizona, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jeffrey McWhorter) AP

La derrota más reciente fue la más dolorosa de la temporada —y algo más— de Schottenheimer al mando. Los Cowboys igualaron la mayor ventaja desperdiciada en el cuarto periodo en la historia de la franquicia, de 14 puntos, en la victoria de Arizona por 33-30 en tiempo extra, según Elias Sports Bureau.

Los cuestionamientos sobre la continuidad de Schottenheimer ya habían surgido esta temporada. Ahora han perdido dos veces ante quarterbacks suplentes: la gran remontada de Gardner Minshew para los Cardinals sigue a la derrota anterior en casa fuera ante Jalon Daniels, un novato no reclutado de Tampa Bay y que entonces no había ganado, en apenas su segunda titularidad en la NFL.

Dallas (3-5), que visita a Indianápolis (2-6) el domingo, ha perdido por actuaciones deficientes de una defensa que no parece encontrar respuestas. La derrota apunta directamente a la imprudente gestión del partido por parte de Schottenheimer en los segundos finales.

Si se suma todo, los Cowboys han tenido récord ganador después de apenas una de 25 semanas con Schottenheimer, cuya única racha ganadora fue una seguidilla de tres partidos en noviembre pasado.

Al ser consultado sobre por qué aún confiaba en su noveno entrenador en jefe en 37 años como propietario y gerente general, Jones afirmó que “mucha gente le falló a Brian hoy”.

Y así que, por cualquier crítica que queramos hacerle a Brian, todos podemos ponernos en la cola", añadió.

Prescott se incluiría entre quienes le fallaron al entrenador, con una ofensiva supuestamente potente que se ha atascado en las tres derrotas durante la actual racha de cuatro partidos. El titular en su 11ma temporada se mostró molesto cuando le preguntaron por Schottenheimer después del juego.

“No le echen la culpa a una sola persona. Creo que eso es débil. Creo que es cobarde", señaló Prescott. "Este juego se trata de los 11 que pisan el campo y de cada persona que tiene parte en esto: entrenadores y personal de apoyo. Nunca es culpa de una sola persona. Incluso si salgo ahí y lanzo un montón de intercepciones, nunca es realmente culpa de una sola persona”.

Jones traspasó al estelar cazamariscales Micah Parsons una semana antes del primer partido de Schottenheimer la temporada pasada, pero desde entonces ha hecho varios movimientos para intentar reforzar el plantel, especialmente en defensa.

Eso incluyó el canje del año pasado por el tackle defensivo Quinnen Williams, que le costó a Dallas una de las dos selecciones de primera ronda obtenidas en el acuerdo por Parsons. Los Cowboys cedieron una selección de segunda ronda de 2028 para adquirir al cornerback Joey Porter Jr. esta temporada.

Wade Phillips es el único entrenador al que Jones despidió a mitad de temporada. Los Cowboys estaban 1-7 y acababan de ser humillados en Green Bay cuando Phillips fue despedido en 2010. Jason Garrett dirigió durante la mayor parte de la década siguiente.

“Hice un cambio, y no quiero mencionarlo, porque no estoy orgulloso de ello. Pero hice el cambio con Wade Phillips ahí a mitad de temporada. Y no veo eso aquí”, dijo Jones.

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FUENTE: AP