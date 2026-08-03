Recomiendan censurar a representante republicano Chuck Edwards por conducta hacia 2 colaboradoras

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El representante republicano por Carolina del Norte, Chuck Edwards, durante una audiencia de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes sobre crímenes violentos, el 29 de septiembre de 2025, en Charlotte, Carolina del Norte. (AP Foto/Nell Redmond, Archivo) AP

Una censura deja constancia de la profunda desaprobación de la Cámara ante la conducta de un legislador que no alcanza el umbral para la expulsión.

Edwards ha negado que alguno de sus comportamiento tuviera la intención de constituir un avance sexual o romántico, pero la comisión señaló que su conducta “llevaría a cualquier observador razonable a interpretarlo como tal”.

El panel destacó varios ejemplos de acciones que consideró inapropiadas, entre ellas que Edwards les diera a las jóvenes regalos lujosos en repetidas ocasiones, hiciera comentarios sobre su apariencia y vestimenta, las invitara a cenas y vacaciones íntimas y les enviara notas en las que expresaba su afecto. No encontró pruebas de que Edwards les haya hecho alguna propuesta explícita ni de que mantuviera actividad sexual con ellas.

“Ambas mujeres se sentían incómodas con su comportamiento (lo cual intentaron comunicar), pero quedaron en una posición insostenible en virtud de su condición como su jefe y de miembro del Congreso”, indicó la Comisión de Ética en su reporte. “Como mínimo, el representante Edwards fue ciego ante esa realidad y, en el peor de los casos, desestimó el impacto que su conducta inapropiada tuvo en la carrera y el bienestar de dos mujeres de su personal”.

A los miembros se les prohíbe incurrir en acoso sexual o hacer avances no deseados hacia sus subordinados. El panel indicó que Edwards reconoció que al menos parte de la conducta en cuestión podría considerarse inapropiada. También señaló que cooperó con la investigación. Sin embargo, no ha reconocido ni asumido responsabilidad por el daño que causó, afirmó la comisión.

La Cámara tendrá que votar antes de que se produzca cualquier censura. Los legisladores han regresado a sus distritos de origen durante casi el resto del mes, por lo que esa votación no ocurrirá al menos hasta dentro de unas semanas.

La oficina del congresista no respondió de momento a una solicitud de comentarios. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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