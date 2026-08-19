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Receptor de Texans Jayden Higgins se pierde la temporada por lesión: AP

Por ROB MAADDI (AP) — Se espera que el receptor de los Texans de Houston, Jayden Higgins, se pierda la temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA), según una persona con conocimiento de su lesión.

El receptor abierto de los Texans de Houston, Jayden Higgins, se entrena durante el campamento de entrenamiento de fútbol americano de la NFL del equipo en Houston, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)
El receptor abierto de los Texans de Houston, Jayden Higgins, se entrena durante el campamento de entrenamiento de fútbol americano de la NFL del equipo en Houston, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Seth Wenig) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los Texans no han anunciado la gravedad de su lesión.

Higgins cayó de forma aparatosa mientras corría una ruta durante un entrenamiento conjunto con los Raiders de Las Vegas el martes en Houston. El entrenador DeMeco Ryans comentó en ese momento que Higgins estaba siendo evaluado por una lesión en la pierna.

Se esperaba que el receptor de segundo año se uniera al receptor abierto número 1, Nico Collins, en la ofensiva de los Texans liderada por el mariscal de campo C.J. Stroud. Seleccionado en la segunda ronda del draft de 2025, Higgins realizó 41 recepciones para 525 yardas y seis touchdowns en su temporada de novato.

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El periodista deportivo de AP Stephen Whyno contribuyó a este informe.

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