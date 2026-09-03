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Receptor de Cardinals Michael Wilson firma extensión de 3 años y 75 millones, dice fuente a la AP

Michael Wilson firmó el jueves una extensión de contrato por tres años con los Cardinals de Arizona y se convirtió en el más reciente receptor abierto de la NFL en conseguir un acuerdo lucrativo antes de la temporada.

Michael Wilson, receptor de los Cardinals de Arizona, calienta antes de un partido de pretemporada de la NFL ante los Raiders de Las Vegas, el jueves 13 de agosto de 2026 (AP Foto/John Locher)
Michael Wilson, receptor de los Cardinals de Arizona, calienta antes de un partido de pretemporada de la NFL ante los Raiders de Las Vegas, el jueves 13 de agosto de 2026 (AP Foto/John Locher) AP

La extensión está valorada en 75 millones de dólares, incluidos 47 millones garantizados, y tiene un valor máximo de 78 millones de dólares, le dijo a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque no se anunciaron los detalles todavía.

“Es increíble. Es genial para los Cardinals. Es genial para sus compañeros, para este vestuario", expresó el entrenador Mike LaFleur el jueves. "Es bueno para nuestra afición. Quiero decir que cualquiera que realmente conozca a Mike no puede sino apoyarlo. Así que eso es increíble”.

Wilson viene de su mejor temporada en la NFL en 2025, en la que terminó con 78 recepciones para 1.006 yardas y siete touchdowns. Suma 163 atrapadas para 2.119 yardas y 14 anotaciones en tres temporadas en Arizona, que lo seleccionó en la tercera ronda en 2023.

El jugador firmó la extensión en las instalaciones de práctica del equipo en Tempe, con su madre y su hija a su lado.

A Wilson le quedaba un año de su contrato de novato y ahora tiene convenio hasta la temporada de 2029. Es el más reciente en una lista creciente de receptores estelares que han cobrado generosamente desde marzo.

Jaxon Smith-Njigba, de Seattle, firmó una extensión por cuatro años y 168,6 millones de dólares que incluyó 120 millones garantizados. Christian Watson, de Green Bay, rubricó un acuerdo por cuatro años y 92 millones de dólares que incluyó 31 millones garantizados. Drake London, de Atlanta, consiguió un contrato por cuatro años y 141 millones de dólares que incluyó 52 millones garantizados.

Chris Olave, de Nueva Orleáns, firmó un acuerdo por cuatro años y 124 millones de dólares que incluyó 52 millones garantizados. Y Zay Flowers, de Baltimore, aseguró un contrato por cuatro años y 140 millones de dólares, con 54 millones garantizados.

El promedio de 25 millones de dólares al año de Wilson está empatado en el vigésimo puesto entre los receptores de la NFL.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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