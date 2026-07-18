Rebeldes en Mali emboscan convoy militar y matan o capturan a decenas de soldados

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El ejército de Mali confirmó el ataque y señaló en un comunicado que grupos armados emboscaron el convoy de soldados malienses y sus socios en una zona remota de la región norteña de Gao. No ofreció más detalles; sólo indicó que “hay un contraataque en marcha”.

Tanto JNIM, la filial regional de la red Al Qaeda, como el Frente de Liberación de Azawad (FLA) se atribuyeron la autoría del ataque en comunicados separados en los que hablaron de “grandes pérdidas humanas” y “graves daños materiales” del lado del ejército de Mali.

Se trata de la más reciente alianza de este tipo entre ambos grupos, que, según observadores, plantea grandes riesgos para la estabilidad de Mali y su junta gobernante.

“Hubo muchos soldados muertos y otros capturados con vida. Vehículos del ejército, incluyendo blindados, fueron destruidos y otros fueron incautados en buen estado”, dijo el portavoz del FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane.

Los rebeldes compartieron videos que supuestamente muestran a los soldados formados cuando, al parecer, se rinden, rodeados por los milicianos y por vehículos militares malienses. En uno de los videos, se vio a los rebeldes abrir fuego contra algunos soldados que yacían en el suelo. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente los videos.

Es el más reciente de una serie de ataques de milicianos contra las fuerzas de seguridad malienses en los últimos meses, en un momento en que los grupos armados compiten por influencia y territorios en la región del Sahel. Mali, un país sin salida al mar, forma parte del Sahel, una vasta franja de territorio al sur del desierto del Sahara que se ha convertido en el epicentro de la violencia extremista en los últimos años.

En el norte de Mali, grupos separatistas liderados por tuareg llevan años combatiendo para crear un Estado independiente llamado Azawad. En 2024, se fusionaron en el FLA. Tanto el FLA como JNIM han trabajado cada vez más juntos en sus ataques contra las fuerzas malienses, incluido la mayor ofensiva coordinada en más de una década en la nación de África occidental, que ocurrió en abril. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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