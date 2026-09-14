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Rebeldes hutíes de Yemen toman más islas en el sur del mar Rojo y presionan las rutas comerciales

EL CAIRO (AP) — Los rebeldes hutíes de Yemen capturaron más islas estratégicas en el sur del mar Rojo, informaron el lunes funcionarios del gobierno yemení y de los hutíes, lo que refuerza su control de una importante ruta marítima de transporte.

Civiles yemeníes celebran en la parte trasera de una camioneta en el distrito de Bani Matar, Yemen, el sábado 12 de septiembre de 2026, mientras siguen un convoy de prisioneros hutíes liberados en Moca camino de Saná, tras la toma hutí de la ciudad portuaria en el mar Rojo. (AP Foto/STR)
Civiles yemeníes celebran en la parte trasera de una camioneta en el distrito de Bani Matar, Yemen, el sábado 12 de septiembre de 2026, mientras siguen un convoy de prisioneros hutíes liberados en Moca camino de Saná, tras la toma hutí de la ciudad portuaria en el mar Rojo. (AP Foto/STR) AP

Los rebeldes desplegaron combatientes en las islas Gran Hanish y Hanish Menor, 160 kilómetros (100 millas) al norte del estrecho de Bab el-Mandeb, según dos funcionarios del gobierno y un funcionario hutí.

Los hutíes tomaron el control de las islas después de que cientos de fuerzas aliadas al gobierno se retiraran del archipiélago, indicaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con periodistas.

La captura de las islas se produjo después de que los rebeldes se apoderaran la semana pasada de la ciudad portuaria de Moca y de la isla de Mayun, ubicada dentro del estrecho de Bab el-Mandeb, arrebatándolas a fuerzas del gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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