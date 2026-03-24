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Rebeldes en Congo usaron contenedores para retener a periodistas en condiciones brutales, dice RSF

DAKAR, Senegal (AP) — Un grupo rebelde en el este de República Democrática del Congo ha detenido a civiles, entre ellos dos periodistas, en contenedores metálicos de transporte sin luz ni ventilación, afirmó el martes una organización de defensa.

Willy Ngoma, vocero del grupo con apoyo ruandés M23 que combate en el este de República Democrática del Congo, en el centro, libera a mercenarios capturados en el punto fronterizo de Gisenyi en República Democrática del Congo, el miércoles 29 de enero de 2025. Willy Ngoma fue asesinado en un ataque de dron el 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Brian Inganga)
Willy Ngoma, vocero del grupo con apoyo ruandés M23 que combate en el este de República Democrática del Congo, en el centro, libera a mercenarios capturados en el punto fronterizo de Gisenyi en República Democrática del Congo, el miércoles 29 de enero de 2025. Willy Ngoma fue asesinado en un ataque de dron el 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

Reporteros Sin Fronteras, o RSF, señaló que el M23, respaldado por Ruanda y que controla partes del este de Congo, utilizó los contenedores en la ciudad de Goma como celdas de detención improvisadas en condiciones “inhumanas” y “degradantes”.

A partir de relatos de testigos, imágenes satelitales y fotos recopiladas en 2025, RSF indicó que al menos dos periodistas figuraban entre las personas detenidas en los contenedores, que fueron instalados en el recinto de la asamblea legislativa provincial en Goma. Las identidades de los testigos no se han publicado por motivos de seguridad.

Hasta 80 detenidos a la vez fueron introducidos en un contenedor, sin luz ni ventilación, y se les permitía salir sólo una vez al día. Los testigos contaron que recibían comida mínima, mientras que algunos denunciaron palizas rutinarias. Según los testimonios, las condiciones eran extremas —calor sofocante durante el día y frío por la noche—, y se reportaron muertes. A menudo, los sobrevivientes permanecían retenidos durante semanas antes de ser trasladados a otros lugares.

El M23 no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

La toma de Goma por parte de los rebeldes el año pasado ha empeorado las condiciones para los periodistas que trabajan en el este de Congo, donde las amenazas y los ataques ya estaban muy extendidos. Reporteros Sin Fronteras afirmó que el M23 ha endurecido el control sobre la cobertura mediática, incluida la imposición de restricciones sobre el lenguaje utilizado para describir su presencia.

El este de Congo, rico en minerales, ha sufrido décadas de inestabilidad. Las fuerzas gubernamentales combaten a más de 100 grupos armados, de los que el más poderoso es el M23 respaldado por Ruanda. El grupo realizó un avance sin precedentes en la región a comienzos del año pasado, apoderándose de ciudades clave mientras expandía rápidamente su presencia.

El conflicto, que ha continuado pese a una tregua negociada por Estados Unidos y Qatar, ha desatado una enorme crisis humanitaria, con al menos 7 millones de personas desplazadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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