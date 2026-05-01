Rebeldes capturan campamento militar clave en el norte de Mali tras retirada de soldados

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La afirmación del grupo separatista Frente de Liberación de Azawad fue el más reciente revés para la junta gobernante de Mali, que perdió el control de la importante ciudad de Kidal a principios de semana como parte de ataques que mataron al ministro de Defensa maliense, Sadio Camara.

Informes locales indicaron que el ejército maliense y miembros de Africa Corps, un grupo paramilitar ruso, se retiraron de Tessalit a partir del jueves. El Frente de Liberación de Azawad, o FLA, ha estado combatiendo en la región en colaboración con Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, o JNIM, respaldado por Al Qaeda.

Achafghi Ag Bouhanda, un alto comandante del FLA, anunció la captura del campamento de Tessalit en un video publicado en internet. El campamento está ubicado estratégicamente cerca de un aeropuerto y de la frontera con Argelia.

The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente la situación en el campamento, que se encuentra en un área con poco acceso a internet. Las autoridades malienses no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La región más amplia del Sahel, al sur del desierto del Sahara, que incluye a Mali y a otras naciones golpeadas por conflictos, ha sido un foco de extremismo violento. En los últimos años, los yihadistas han incrementado la presión contra la junta militar de Mali, así como contra las juntas del vecino Burkina Faso y Níger.

Los tres países, gobernados por militares que derrocaron a gobiernos electos en recientes golpes de Estado, han roto los vínculos de seguridad con socios occidentales y, en su lugar, han recurrido a Rusia en busca de apoyo en materia de seguridad.

El más reciente asalto en Mali comenzó el sábado después de que yihadistas y separatistas se asociaron para atacar el principal aeropuerto internacional de la capital, Bamako, así como otras localidades y ciudades en ataques casi simultáneos, mientras se desplazaban en motocicletas y camiones. Desde entonces, al menos 10 lugares han sido atacados por los milicianos, lo que obligó a las fuerzas malienses y rusas a retirarse de la clave ciudad norteña de Kidal, que alguna vez fue un bastión de los separatistas. _________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP