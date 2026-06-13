americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Realmuto pega un jonrón de 3 carreras y los Filis vencen 9-8 a los Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — J.T. Realmuto conectó un jonrón de tres carreras y los Filis de Filadelfia anotaron cinco veces en la sexta entrada antes de resistir para imponerse 9-8 a los Cerveceros de Milwaukee el sábado por la noche.

J.T. Realmuto, centro derecha, de los Filis de Filadelfia, celebra con Bryson Stott después de batear un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 13 de junio de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash)
J.T. Realmuto, centro derecha, de los Filis de Filadelfia, celebra con Bryson Stott después de batear un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 13 de junio de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash) AP

Bryson Stott puso a los Filis arriba 4-3 con un doble productor en la sexta. Realmuto siguió con su cuarto cuadrangular de la temporada, y Bryce Harper añadió un elevado de sacrificio más tarde en el episodio.

El panameño Edmundo Sosa conectó un jonrón temprano mientras los Filis tomaron ventaja de 3-0. El dominicano Jhoan Durán lanzó una novena entrada perfecta para su 18vo salvamento.

El venezolano Jackson Chourio pegó dos jonrones y se fue de 5-4 con cuatro carreras impulsadas por Milwaukee.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Policía investiga posible robo en la sede de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial; 2 detenidos

Folarin Balogun, de Estados Unidos, festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, en un partido mundialista realizado el viernes 12 de junio de 2026 en Los Ángeles (AP Foto/Andre Penner)

EEUU debuta en su Mundial con goleada de 4-1 ante un Paraguay errático y petrificado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter