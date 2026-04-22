Realess construirán estadio de 1.900 millones de dólares en Crown Center en Kansas City

Render de Populous y los Reales de Kansas City del nuevo estadio del equipo de las Grandes Ligas que se construirá en el centro de la ciudad de Kansas City, Missouri el miércoles 22 de abril del 2026. (Populous/Kansas City Royals via AP) AP

El propietario de los Reales, John Sherman, estuvo acompañado por el presidente de Hallmark, Don Hall Jr.; el gobernador de Missouri, Mike Kehoe; y el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, además de otros dignatarios locales y estatales, al hacer el anuncio el miércoles cerca de la sede de Hallmark.

Aunque el plan maestro definitivo aún no está completo, Sherman indicó que el estadio, que costará 1.900 millones de dólares, comenzaría a construirse el próximo año en el centro de Crown Center como parte de la primera fase de un proyecto de 34 hectáreas. Dos tercios del financiamiento provendrán de fuentes privadas y el tercio restante de socios públicos, incluido dinero asignado por el estado para proyectos de estadios.

“Esta es una alianza entre dos instituciones muy queridas de Kansas City”, afirmó Sherman. “Estamos comprometidos a crear una visión que honre nuestra historia, el rico pasado de ambas organizaciones, al tiempo que revitaliza y reimagina lo que nuestro futuro puede ser juntos”.

El anuncio se produjo aproximadamente una semana después de que funcionarios de Kansas City aprobaran una ordenanza que autoriza al administrador municipal, Mario Vásquez, a negociar un acuerdo de 600 millones de dólares para ayudar a que los Reales se mudaran al centro. La mayoría creía que el estadio se ubicaría en Washington Square Park, junto a Union Station, pero quedará situado justo al sur, y el parque formará parte del desarrollo.

Hallmark tiene la intención de construir una nueva sede en el área, que está conectada por un tranvía con el Power & Light District, donde el T-Mobile Center funciona como su punto central. Esa parte del centro de Kansas City servirá de telón de fondo más allá de la cerca del jardín.

Los funcionarios destacaron la disponibilidad de estacionamiento público ya existente en la zona y la fluidez del tráfico desde las autopistas cercanas.

La contribución de Missouri proviene de una ley promulgada el año pasado que autorizó bonos que cubren hasta el 50% del costo de estadios nuevos o renovados en el estado, además de hasta 50 millones de dólares en créditos fiscales para cada estadio y ayuda no especificada de gobiernos locales.

“Creemos que es una gran inversión para nuestros contribuyentes de Missouri, porque esto no afecta los programas existentes”, sostuvo Kehoe. “El efecto dominó de esta instalación realmente tendrá un alcance amplio hacia el Missouri rural y otras partes del estado”.

Los Reales han insistido en que dejarán el estadio Kauffman cuando su contrato de arrendamiento expire en el Truman Sports Complex en 2031, y la intención de Sherman desde que compró el club en 2019 era construir un estadio en el centro como reemplazo.

Pero ha sido un camino sinouso.

El mayor tropiezo llegó en abril de 2024, cuando los Chiefs se unieron a los Reales en un plan para renovar el Estadio Arrowhead y reemplazar el Estadio Kauffman. El plan dependía de la extensión de un impuesto a las ventas que había estado financiando el mantenimiento de los estadios, y los votantes del condado de Jackson, Missouri, rechazaron abrumadoramente la propuesta, lo que obligó a las franquicias a seguir caminos separados.

La legislatura del vecino Kansas intentó seducit a los Chiefs y se comprometió en diciembre pasado a emitir 2.400 millones de dólares en bonos para cubrir el 60% del costo de un nuevo estadio techado de 3.000 millones de dólares en Kansas City, Kansas. La franquicia de la NFL finalmente decidió mudarse al otro lado de la frontera estatal, donde también construirá un nuevo centro de entrenamiento en el suburbio cercano de Olathe, Kansas.

Las autoridades de Kansas también buscaron brevemente a los Reales, pero su interés en la franquicia de la MLB siempre había sido tibio.

En los últimos meses, los Reales habían estado sopesando varias opciones. Pero finalmente rechazaron una alternativa en el suburbio de Overland Park, Kansas, y dejaron pasar un plazo para un sitio al norte del centro y al otro lado del río Missouri, en el condado de Clay, Missouri.

Los economistas han concluido desde hace tiempo que subsidiar estadios no vale el costo para las comunidades, porque estos recintos desvían la actividad económica desde otras partes del área, en lugar de expandir la economía en su conjunto. Aun así, estados y ciudades siguen aportando dinero para renovar estadios o construir nuevos: 49 de los 60 utilizados por equipos de la MLB o la NFL son de propiedad pública o están en terrenos públicos.

Uno de los estadios que Sherman ha citado como ejemplo de lo que es posible en Kansas City es el Truist Park en Atlanta.

El estadio fue una alianza público-privada en la que la Cobb-Marietta Coliseum & Exhibit Hall Authority emitió hasta 397 millones de dólares en bonos, el condado recaudó millones más mediante impuestos al transporte y las empresas aportaron millones en efectivo. Los Bravos contribuyeron con el dinero restante para el estadio y The Battery, un desarrollo de uso mixto, con un costo total de más de 1.100 millones de dólares.

“Hay muchos grandes vecindarios de estadios en las Grandes Ligas de Béisbol, pero este es un proyecto más grande, con más terreno en el centro y en el corazón de la ciudad”, manifestó Sherman. “Estamos llevando a nuestros aficionados una experiencia moderna, de última generación, más cerca de nuestro transporte público y de donde más personas trabajan y viven”.

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FUENTE: AP