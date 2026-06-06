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Reales vencen 3-2 a Mellizos con sencillo impulsor de Witt en la novena

MINNEAPOLIS (AP) — Bobby Witt Jr. conectó un sencillo impulsor con dos outs en la novena entrada para que los Reales de Kansas City remontaran para vencer el sábado 3-2 a los Mellizos de Minnesota.

Bobby Witt de los Reales de Kansas City batea un sencillo remolcador en la novena entrada ante los Mellizos de Minnesota el sábado 6 de junio del 2026. (AP Foto/Bruce Kluckhohn)
Bobby Witt de los Reales de Kansas City batea un sencillo remolcador en la novena entrada ante los Mellizos de Minnesota el sábado 6 de junio del 2026. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) AP

Con los Reales abajo 2-1, Isaac Collins abrió la parte alta del inning con un sencillo ante Eric Orze (2-2). El corredor emergente Tyler Tolbert se robó la segunda. Josh Rojas intentó tocar la bola para avanzarlo a tercera, pero su toque regresó directo a Orze, quien tiró a segunda demasiado tarde para atrapar a Tolbert, que regresaba a la base.

Kyle Isbel tocó con éxito para avanzar a los corredores una base, y Tolbert anotó con el elevado de sacrificio de Carter Jensen para empatar. Luego Witt remolcó a Rojas con un sencillo al jardín izquierdo.

Minnesota intentó reaccionar en la parte baja, cuando Kody Clemens abrió con un doble ante Alex Lange. Pero Josh Bell y Austin Martin se poncharon, y después de que Victor Caratini recibió un pelotazo, Lange ponchó a Royce Lewis para apuntarse su tercer salvamento de la temporada.

Los Mellizos tomaron ventaja 2-1 en la octava con un jonrón como bateador emergente del venezolano Orlando Arcia, con dos outs, ante Matt Strahm (3-1).

El abridor venezolano de Kansas City, Luinder Avila, lanzó cinco entradas, permitió una carrera con dos hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.

Joe Ryan, de Minnesota, permitió una carrera con seis hits y dos bases por bolas, y ponchó a cinco en seis entradas.

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