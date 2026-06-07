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Reales aguantan 6-5 a Mellizos tras salida del campocorto Bobby Witt Jr. por dolor de rodilla

MINNEAPOLIS (AP) — El dominicano Starling Marte conectó un jonrón de tres carreras para respaldar seis sólidas entradas de Noah Cameron, y los Reales de Kansas City Royals resistieron para imponerse 6-5 el domingo ante los Mellizos de Minnesota y llevarse tres de cuatro juegos en la serie.

El bateador designado de los Reales de Kansas City, Starling Marte, conecta un jonrón de tres carreras contra los Mellizos de Minnesota durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el domingo 7 de junio de 2026, en Mineápolis. (Foto AP/Matt Krohn)
El bateador designado de los Reales de Kansas City, Starling Marte, conecta un jonrón de tres carreras contra los Mellizos de Minnesota durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el domingo 7 de junio de 2026, en Mineápolis. (Foto AP/Matt Krohn) AP

El campocorto de los Reales, Bobby Witt Jr., salió en la séptima entrada por molestias en la rodilla derecha después de irse de 4-0. Se ponchó tres veces un día después de impulsar la carrera de la ventaja en la novena.

Minnesota anotó cuatro veces en la novena entrada el domingo, incluido un jonrón de tres carreras de Josh Bell, antes de que Lucas Erceg retirara a Brooks Lee con un corredor en segunda para el último out.

Marte disparó su primer jonrón en su primera temporada con Kansas City, coronando una quinta entrada de cuatro carreras y ayudando a los Reales a terminar una gira de 5-5 que comenzó con tres derrotas consecutivas en Texas.

Cameron (3-4) permitió apenas tres hits y una carrera sucia. Ponchó a siete, incluidos los tres bateadores en una quinta entrada dominante.

El novato de los Mellizos Connor Prielipp (2-4) trabajó 4 1/3 entradas en su novena apertura, permitiendo dos carreras y cuatro hits, incluidos dobles consecutivos.

Erceg permitió el sencillo impulsor antes de retirar para su 12º salvamento en 18 oportunidades.

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