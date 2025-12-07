Real Madrid pierde en casa por primera vez esta temporada y termina con nueve jugadores

Jude Bellingham, del Real Madrid, reacciona durante el partido de fútbol de La Liga entre su equipo y Celta de Vigo, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Madrid concedió un gol al inicio del segundo tiempo y luego vio tarjetas rojas para Fran García y Álvaro Carreras en su primera derrota de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu en todas las competiciones.

Williot Swedberg anotó para los visitantes con un buen toque cerca del punto de penalti a los 54 minutos.

Madrid perdió a García con una segunda tarjeta amarilla a los 64 minutos y a Carreras en el tiempo de descuento. Swedberg selló la victoria del Celta en un contraataque poco después de que Madrid se quedara con nueve jugadores.

La única otra derrota en liga del Madrid esta temporada fue una dura caída ante el Atlético de Madrid en septiembre. También perdió en Liverpool en la fase de grupos de la Liga de Campeones en noviembre.

El revés del domingo dejó al equipo de Xabi Alonso a cuatro puntos del Barcelona. El club catalán ganó 5-3 al Real Betis el sábado. Madrid está solo un punto por delante del Villarreal, que ocupa el tercer lugar y tiene un partido pendiente.

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé tuvieron buenas oportunidades para igualar para el Madrid, pero no pudieron capitalizar sus oportunidades.

El defensor del Madrid Éder Militão tuvo que abandonar el juego en la primera mitad debido a una lesión.

El Celta se movió al décimo lugar con su segunda victoria en tres partidos en La Liga.

Errores de portería

El portero del Girona, Paulo Gazzaniga, tuvo una tarde para olvidar en la derrota del Girona por 3-0 ante el Elche en casa.

Los errores del portero argentino llevaron a dos goles del Elche, incluido uno después de que pasó el balón directamente a un oponente dentro del área mientras intentaba enviarlo a un defensor. Anteriormente, no había logrado hacer una parada rutinaria en un disparo en ángulo cerca del poste.

Gazzaniga también tuvo un partido de pesadilla en el partido inaugural de liga del Girona, cuando sus errores llevaron a un gol y un penalti y su expulsión en una derrota por 3-1 ante el Rayo Vallecano.

El Girona, que se encuentra en la zona de descenso en el puesto 18, solo tiene una victoria en sus últimos seis partidos en todas las competiciones.

El Elche, que no había ganado en siete partidos consecutivos de liga, se movió al noveno lugar.

Espanyol gana de nuevo

Roberto Fernández convirtió un penalti en la primera mitad mientras el Espanyol, en quinto lugar, venció al Rayo Vallecano 1-0 para su tercera victoria consecutiva en la liga.

El Rayo, que está en el puesto 12, jugó con diez hombres desde los 64 minutos debido a una tarjeta roja para Unai López. Tyrhys Dolan del Espanyol fue expulsado a los 87.

El Rayo no ha ganado en cinco partidos consecutivos de liga. Empate tardío para el Valencia Hugo Duro anotó tres minutos en el tiempo de descuento mientras el Valencia, en el puesto 15, empató con el Sevilla, en el puesto 13, 1-uno en casa.

El Sevilla, sin victorias en tres partidos consecutivos de liga, se adelantó con un autogol de César Tárrega a los 58 minutos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP