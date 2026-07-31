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Real Madrid ficha al delantero Carlos Espí procedente de Levante

MADRID (AP) — El Real Madrid fichó al delantero Carlos Espí procedente del también club español Levante.

ARCHIVO -- Vista del estadio Santiago Bernabéu en Madrid, el viernes 30 de noviembre de 2018. (AP Foto/Manu Fernández)
ARCHIVO -- Vista del estadio Santiago Bernabéu en Madrid, el viernes 30 de noviembre de 2018. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Según reportes de prensa el viernes, el Madrid pagó 25 millones de euros (28 millones de dólares) por una de las sensaciones de La Liga la temporada pasada.

Levante señaló que el traspaso es un récord del club por un jugador formado en casa, sin confirmar la cifra mencionada en los medios locales.

Los 11 goles de Espí, la mayor cifra de su equipo, en 25 partidos la temporada pasada con Levante ayudaron al club salvarse del descenso. También ha jugado con las selecciones juveniles de España.

Podría ocupar el puesto de rotación que actualmente tiene Gonzalo García, un delantero suplente que, según reportes, está cerca de marcharse al Fulham de la Liga Premier.

“Ha sido todo muy rápido. Es una sensación única, es inexplicable", dijo Espí a Realmadrid TV tras completar su primer entrenamiento con el club el viernes. "Estoy muy feliz por ello y voy a dar el máximo”.

“Está siendo increíble, no me lo esperaba. Todos son muy buena gente y me han acogido muy bien. Muy contento con el primer día. Cuidan cada detalle y las instalaciones son increíbles”.

El Madrid ha estado activo en el mercado de fichajes tras no ganar ningún título la campaña pasada. Además de traer de vuelta al técnico José Mourinho, también ha fichado a Marc Cucurella, Bernardo Silva, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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