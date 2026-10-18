Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas tras la polémica arbitral y el Sevilla alza la voz

Federico Valverde (8), del Real Madrid, habla con el árbitro durante el partido de La Liga de España frente al Sevilla, el domingo 18 de octubre de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

El Sevilla estaba molesto porque no se mostró una tarjeta roja al centrocampista del Madrid Arda Guler en su derrota 4-1 en el Santiago Bernabéu en la liga española el domingo. Antes del partido, habían sido los aficionados del Madrid quienes volvían a quejarse de supuestos errores en contra de su club.

Más tarde, el Madrid destacó lo que calificó como la “indignación del Bernabéu contra” el presidente de la liga española, Javier Tebas, quien recientemente comparó los esfuerzos del club por desacreditar a los árbitros con las técnicas de propaganda del régimen nazi alemán.

El Real Madrid ha exigido la dimisión del presidente de La Liga, quien arremetió contra el Madrid el viernes con una larga publicación en redes sociales en la que criticó cómo el canal de televisión del club sostiene que los árbitros perjudican sus opciones de ganar. Los aficionados en el Bernabéu también pidieron la dimisión de Tebas.

Tebas volvió a las redes sociales el domingo para criticar al Madrid después de que los aficionados mostraran una pancarta en su contra.

Durante el partido, fue el Sevilla el que protestó después de que Guler pareciera golpear con el codo a un rival en la cara mientras intentaba zafarse. El gol de Guler llegó unos minutos después de que una rápida revisión del VAR concluyera sin tarjeta roja para el centrocampista del Madrid.

“¿Por qué el VAR no llamó al árbitro?”, comentó el entrenador del Sevilla, Luis García Plaza. “Tal vez porque no llegan al clásico con nueve puntos de desventaja”.

Con la victoria, el Madrid se mantuvo a seis puntos del rival catalán de cara al clásico de la próxima semana ante el líder de la liga, el Barcelona.

El entrenador del Madrid, José Mourinho, afirmó que no “entendía la obsesión” con la posible tarjeta roja a Guler.

“Nadie ha logrado mostrarme lo que dicen que pasó. No he visto ni una sola imagen”, manifestó. “Si algún día ocurre algo que yo crea que nos benefició, no tendré problema en salir y decirlo, pero creo que es más probable que ocurra lo contrario porque es la tendencia natural de las cosas. Si para el sábado alguien me envía una imagen clara y objetiva de algo que no he visto, lo abordaré. Por ahora, nada”.

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FUENTE: AP