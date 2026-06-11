Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión .

Real Madrid confirma el fichaje del técnico José Mourinho por 3 años

MADRID (AP) — El Real Madrid traerá de vuelta a José Mourinho para una segunda etapa, unos 13 años después de que dejó el club, confirmó el jueves el gigante español.