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Real Madrid confirma el fichaje del técnico José Mourinho por 3 años

MADRID (AP) — El Real Madrid traerá de vuelta a José Mourinho para una segunda etapa, unos 13 años después de que dejó el club, confirmó el jueves el gigante español.

El técnico portugués llega con un contrato de tres años y comenzará oficialmente su segunda etapa el 13 de julio, cuando arranque la pretemporada, indicó el club.

Su primera etapa en Madrid fue de 2010 a 2013.

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FUENTE: AP

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