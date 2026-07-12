Reacciones a fallecimiento de Lindsey Graham

Foto entregada por el Departamento de Prensa de la Presidencia de Ucrania, que muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy (izq) con el senador republicano Lindsey Graham, en Kiev, Ucrania, el 10 de julio del 2026. (Departamento de Prensa de la Presidencia de Ucrania via AP) AP

El senador republicano había visitado Ucrania poco antes de su muerte y anunció el viernes un acuerdo con el gobierno de Trump para avanzar en un paquete de sanciones contra Rusia.

El presidente Volodymyr Zelenskyy afirmó que Graham, con quien se reunió dos veces en la última semana, visitó Ucrania 10 veces desde la invasión rusa y “estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba”. Añadió que “Lindsey fue un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen que nuestro mundo sea más seguro”.

Graham, que en su momento fue crítico de Trump y luego se convirtió en un aliado cercano, recibió homenajes por su compromiso con la OTAN y la amistad transatlántica en un momento en que esos lazos han estado bajo presión.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló que Graham fue “un poderoso defensor de Estados Unidos que creía firmemente en la Alianza de la OTAN y trabajaba activamente para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”. El predecesor de Rutte, Jens Stoltenberg, elogió el “incansable compromiso” del senador por Carolina del Sur con la OTAN y el vínculo transatlántico, así como su “firme apoyo” a Ucrania.

Graham se ganó el respeto en el flanco oriental de la OTAN, donde las intenciones de Rusia se observan con profunda preocupación.

El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, expresó: “Estonia lo recordará como un amigo incondicional, un sólido defensor del flanco oriental de la OTAN y un defensor inquebrantable de Ucrania”. Su homóloga letona, Baiba Braže, manifestó que estuvo “entre los más firmes partidarios de la OTAN y de las relaciones transatlánticas (y) de la asistencia a Ucrania para contrarrestar la agresión rusa”.

“Su compromiso con los valores de la democracia, la seguridad y la cooperación internacional le valió el respeto y la gratitud de muchos en toda Europa”, declaró el ministro de Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys. “Se echará de menos su voz, pero su legado perdurará”.

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, calificó a Graham como “un amigo personal. Un partidario de la OTAN y de Ucrania. Un transatlanticista. Un amigo de Finlandia”.

Y el canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que fue “un verdadero amigo y socio de Alemania en la alianza transatlántica. Estuvimos hombro con hombro durante más de cuatro décadas”.

Graham asesoró a Trump en asuntos de política exterior como Irán y Rusia.

Respaldó políticas destinadas a aislar a Irán y a limitar sus programas de misiles y nuclear, celebró la decisión de Trump de atacar instalaciones nucleares el año pasado y apoyó el conflicto más reciente allí. Aunque era admirado en Israel, su postura respecto a la guerra en Gaza en particular enfureció a muchos en Oriente Medio, incluidos aliados de Estados Unidos que defendían una solución diplomática.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo llamó “un gran amigo de Israel” y “un amigo muy querido para mí”.

Netanyahu afirmó que Graham entendía que la seguridad de Israel y la de Estados Unidos eran inseparables y que dedicó su vida a defender a Estados Unidos, fortalecer la alianza entre los dos países e Israel y respaldar al mundo libre.

“Israel ha perdido a uno de sus mejores amigos. Estados Unidos ha perdido a un gran patriota. Yo he perdido a un amigo querido”, declaró Netanyahu.

Michael Oren, quien fue embajador israelí en Washington de 2009 a 2013, indicó que la muerte de Graham elimina del Congreso una voz firmemente proisraelí en un momento precario.

“Hay muy pocos demócratas y republicanos dispuestos a salir en defensa de Israel. Son muy pocos, no son muchos”, comentó. “Así que cuando se pierde a alguien como Lindsey Graham, es una pérdida diplomática y estratégica para el Estado de Israel”.

La televisión estatal iraní anunció la muerte de Graham durante una transmisión en vivo en términos abiertamente hostiles.

“Felicito a la gran nación de Irán porque Lindsey Graham, el senador estadounidense belicista y antiiraní, se ha ido al infierno”, indicó el presentador.

El firme apoyo de Graham a Israel y su enfoque belicista provocaron enojo en otros lugares de Oriente Medio. Se expresó con contundencia a favor de la devastadora guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel por parte de milicianos encabezados por Hamás.

En mayo de 2024, después de que Washington pausara parte de la ayuda militar a Israel, instó al entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, a “darle a Israel lo que necesita para librar la guerra”. Comparó la amenaza que enfrentaba Israel con “Hiroshima y Nagasaki con esteroides”. Más tarde ese año publicó en X que “los palestinos en Gaza son la población más radicalizada del planeta, a la que se le enseña a odiar a los judíos desde el nacimiento”.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Kareem Chehayeb en Beirut y Julia Frankel en Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP