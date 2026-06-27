Reabren planta en México para combatir al gusano barrenador en medio del avance de la plaga en EEUU

ARCHIVO -- Un recipiente de prueba, con pupas de mosca teñidas, se exhibe en una instalación de producción de moscas estériles para combatir la propagación hacia el norte del gusano barrenador del Nuevo Mundo y proteger al ganado estadounidense, el 9 de febrero de 2026, en Edinburg, Texas. (AP Foto/Eric Gay, archivo) AP

La activación del complejo, que realizarán la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, se da a más de tres semanas de la detección del primer caso del gusano barrenador en Estados Unidos, donde se han registrado 20 contagios que han encendido las alertas de las autoridades.

El desarrollo de la planta representa el más reciente esfuerzo de México y Estados Unidos, que desde el año pasado vienen trabajando de manera conjunta para detener el avance de una plaga que se ha extendido por 27 de los 32 estados en el territorio mexicano. El país acumula a la fecha 1.907 casos activos.

En Chiapas, estado fronterizo con Guatemala, ya existió una planta para la producción de moscas, pero cerró sus actividades en 2013 cuando México fue declarado libre de la plaga y ambos países pusieron fin a un acuerdo binacional que se inició en 1972, según información del gobierno mexicano.

La producción de moscas estériles es una forma de control biológico que permite interrumpir el ciclo reproductivo del insecto. El gusano es una larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que puede invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente, incluidos los humanos.

Ambos gobiernos realizaron una inversión conjunta de 51 millones de dólares para convertir la vieja planta de producción de moscas del mediterráneo de Chiapas en un complejo que producirá semanalmente 100 millones de moscas estériles del gusano barrenador, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En la actualidad, México se abastece de moscas estériles de una planta que opera en Panamá. En Texas también se está construyendo una planta de moscas que iniciará operaciones el próximo año.

Restricciones al comercio binacional

Tras la detección de los primeros contagios de ganado en Texas, las autoridades de México y Estados Unidos decidieron el 9 de junio suspender temporalmente la importación ‌al territorio mexicano de animales vivos procedentes del vecino país en un esfuerzo por contener el avance de la plaga.

La restricción de importación rige para los bovinos, rumiantes silvestres, equinos para reproducción, deporte, exhibición y tránsito, cerdos, ovinos, caprinos, aves canoras y hurones originarios y procedentes de Estados Unidos.

Estados Unidos también ha cerrado en los últimos 18 meses en tres oportunidades el paso del ganado mexicano por su frontera tras el primer brote que se detectó en México en noviembre del 2024. El último cierre indefinido se decidió el pasado 9 de julio luego que se localizó una res contagiada en la localidad de Ixhuatlán de Madero, en el estado oriental de Veracruz.

Según cifras de Senasica, la mayoría de los casos activos del gusano barrenador en México se concentran en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Chiapas y Tamaulipas. Del total de casos, 955 corresponden a reses, 588 a perros, y el resto son caballos, ovejas, gatos y aves.

FUENTE: AP