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Rays y Guardians jugarán por la tarde el 3ro de la Serie de Campeonato por pronóstico de lluvia

CLEVELAND (AP) — El tercer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Rays de Tampa Bay y los Guardianes de Cleveland se adelantó a un inicio a la 1 de la tarde el jueves debido a la amenaza de lluvia en Cleveland la noche del jueves.

Vista del estadio Progressive Field previo al primer juego de la serie divisional de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago, el sábado 3 de octubre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Tim Phillis)
Vista del estadio Progressive Field previo al primer juego de la serie divisional de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago, el sábado 3 de octubre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Tim Phillis) AP

Las Grandes Ligas adelantaron la hora de inicio cinco horas para que la serie se mantenga según lo programado.

La serie al mejor de siete está empatada 1-1 después de la victoria de los Rays por 3-1 el martes por la noche. Cleveland se impuso 7-3 en el primer juego el lunes.

Tampa Bay enviará al montículo al derecho Griffin Jax.

Jax (8-10 y 3.52 de efectividad) ponchó a cuatro y permitió una carrera en dos entradas de relevo contra los Yankees de Nueva York en la ronda divisional.

Se espera que Cleveland vaya con Gavin Williams (14-8, 3.76), quien lideró la Liga Americana en ponches. El derecho abrió los Juegos 2 y 5 contra los Medias Blancas y lanzó una entrada como relevista en el Juego 4. Sumó 24 ponches en 11 innings y dos tercios, al permitir dos carreras y seis hits.

El juego del viernes mantiene su hora de inicio a las 6 de la tarde y el primer lanzamiento del sábado está programado para las 8 de la noche.

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