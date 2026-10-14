Rays y Guardians jugarán por la tarde el 3ro de la Serie de Campeonato por pronóstico de lluvia

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Vista del estadio Progressive Field previo al primer juego de la serie divisional de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago, el sábado 3 de octubre de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Tim Phillis) AP

Las Grandes Ligas adelantaron la hora de inicio cinco horas para que la serie se mantenga según lo programado.

La serie al mejor de siete está empatada 1-1 después de la victoria de los Rays por 3-1 el martes por la noche. Cleveland se impuso 7-3 en el primer juego el lunes.

Tampa Bay enviará al montículo al derecho Griffin Jax.

Jax (8-10 y 3.52 de efectividad) ponchó a cuatro y permitió una carrera en dos entradas de relevo contra los Yankees de Nueva York en la ronda divisional.

Se espera que Cleveland vaya con Gavin Williams (14-8, 3.76), quien lideró la Liga Americana en ponches. El derecho abrió los Juegos 2 y 5 contra los Medias Blancas y lanzó una entrada como relevista en el Juego 4. Sumó 24 ponches en 11 innings y dos tercios, al permitir dos carreras y seis hits.

El juego del viernes mantiene su hora de inicio a las 6 de la tarde y el primer lanzamiento del sábado está programado para las 8 de la noche.

___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP