Jorge de Frutos aprovechó para marcar el gol de la victoria de Rayo Vallecano y sorprender con un triunfo 1-0 al participante de la Liga de Campeones Real Betis en Sevilla. Fue la cuarta victoria de la campaña para el modesto pero ferozmente orgulloso club de izquierda de Madrid del áspero barrio de Vallecas.
Los grandes rivales de ciudad de Rayo, Real y Atlético de Madrid, juegan más tarde buscando victorias para presionar al líder de La Liga, Barcelona. Real podía igualar a Barcelona con una victoria en casa sobre Alavés, mientras que Atlético no estaba muy lejos antes de su visita a Elche.
Athletic Bilbao aguantó para ganar en Málaga.