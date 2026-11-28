Jorge de Frutos aprovechó para marcar el gol de la victoria de Rayo Vallecano y sorprender con un triunfo 1-0 al participante de la Liga de Campeones Real Betis en Sevilla. Fue la cuarta victoria de la campaña para el modesto pero ferozmente orgulloso club de izquierda de Madrid del áspero barrio de Vallecas.