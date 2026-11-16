Raye lidera las nominaciones al Grammy 2027, seguida de Rosalía y Olivia Rodrigo

Esta combinación de imágenes muestra a las artistas, de izquierda a derecha: Raye, Rosalía, Ella Langley y Olivia Rodrigo. (AP Photo) AP

Raye compite por 11 premios para la ceremonia de febrero: grabación, canción y álbum del año —la primera vez que la nominan en esas grandes categorías—, además de compositor del año no clásico, varias categorías de pop y video musical.

Sus 11 menciones también significan que igualó el récord de Beyoncé en los Grammy 2025 por la mayor cantidad de nominaciones en un solo año para una artista femenina.

Y ya que hablamos de Bey: continúa su reinado como la artista con más nominaciones en la historia de los Grammy, al conseguir su mención número 100 por “Morning Dew (Donk)” en la categoría de interpretación solista de R&B.

Raye, que aprovecha el éxito de su álbum aclamado por la crítica “This Music May Contain Hope”, suma 15 nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera. Sin embargo, nunca ha ganado uno, aunque anteriormente la Academia de la Grabación la reconoció con el premio no competitivo Harry Belafonte a la mejor canción por el cambio social.

La cantante española Rosalía, recién llegada de su victoria al álbum del año en la 27ª edición anual de los Latin Grammy de la semana pasada por su vanguardista “Lux”, sigue a Raye con nueve nominaciones. Es candidata por primera vez en todas las categorías en las que compite: grabación, canción y álbum del año, además de interpretación pop solista, interpretación de música alternativa, álbum de música alternativa, canción latina, interpretación de música global y video musical.

Después de ella aparecen Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers y la debutante Ella Langley, empatadas con siete menciones cada una.

Bruno Mars, Leon Thomas y Olivia Dean, ganadora de mejor artista nuevo en 2026, tienen seis nominaciones cada uno.

Las mujeres dominan las principales categorías

Además de “This Music May Contain Hope” de Raye y “Lux” de Rosalía, la categoría de álbum del año se completa con “Lost Weekend” de Bridgers, “The Art of Loving” de Dean, “Dandelion” de Langley, “The Romantic” de Mars, “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” de Rodrigo y “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift.

La nominación de Swift es su quinto álbum de estudio consecutivo nominado a álbum del año, algo que solo otro artista ha logrado: Kendrick Lamar.

Solo fueron elegibles para las nominaciones las grabaciones publicadas comercialmente en Estados Unidos entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026. La ronda final de votación de los Grammy, que determina a los ganadores, se llevará a cabo entre el 10 de diciembre y el 7 de enero.

La categoría de grabación del año está integrada por “Man I Need” de Dean, “Choosin' Texas” de Langley, “I Just Might” de Mars, “Where Is My Husband!” de Raye, “The Cure” de Rodrigo, “Berghain” de Rosalía con Björk y Yves Tumor, “The Fate of Ophelia” de Swift y “Dracula” de Tame Impala y Jennie.

Jennie, quizá más conocida como una cuarta parte del arrollador grupo femenino Blackpink, también es candidata por primera vez en los Grammy 2027. El año pasado, su compañera de banda Rosé se convirtió en la primera artista de K-pop en recibir una nominación en el apartado de grabación del año por “APT.”, su megaéxito con Mars. La nominación de Jennie por “Dracula” la convierte en la segunda.

Canción del año, un premio para los compositores, que a veces incluye al intérprete pero no siempre, está conformada por una lista casi idéntica a la de grabación del año, con las mismas selecciones de canciones de Dean, Langley, Raye, Rodrigo y Rosalía. Pero también incluye “Hate That I Made You Love Me” de Ariana Grande, la canción de “Toy Story 5” de Swift “I Knew It, I Knew You” y “Risk It All” de Mars.

En la categoría de mejor artista nuevo, Langley, Angine de Poitrine, Geese, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf y The Womack Sisters se enfrentarán.

“Es un privilegio felicitar a todos los increíbles creadores de música reconocidos en las nominaciones al Grammy de este año", dijo Harvey Mason jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, en un comunicado. "Desde los nominados por primera vez hasta los artistas que alcanzan hitos en sus carreras, es inspirador ver a músicos en cada etapa de sus trayectorias representados".

Hay varios nominados por primera vez este año, entre ellos Geese, Tinashe, Slayyyter, Angine de Poitrine, Ryan Castro, Milo J, Megan Moroney, John Cale, quien aceptó el premio a la trayectoria de la Academia de la Grabación en nombre de su banda The Velvet Underground en 2017, pero nunca antes había sido nominado, y muchos más.

Los Premios Grammy 2027 se transmitirán el 7 de febrero a las 7 de la tarde, hora del Este, en vivo por ABC por primera vez desde 1972, desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles. También se podrán ver en streaming por Disney+ y Hulu.

___

Para más cobertura de los Premios Grammy 2027, visite: https://apnews.com/hub/grammy-awards

___

Este despacho fue traducido del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP