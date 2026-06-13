Raya elogia a Simón y minimiza debate en el arco de España anbtes del debut mundialista

El arquero español David Raya durante un entrenamiento de la selección rumbo al Mundial, el sábado 6 de junio de 2026, en Chattanooga, Tennessee. (AP Foto/Mike Stewart) AP

España pondrá en marcha su búsqueda por un segundo título mundialista, midiéndose el martes contra Cabo Verde por el Grupo H en Atlanta.

Simón ha sido el titular habitual con el entrenador Luis de la Fuente, pero el ruido sobre un posible cambio en la portería aumentaron tras las estelares temporadas de los otros guardametas de la convocatoria: Raya, quien salió campeón con Arsenal en la Liga Premier y alcanzó la final de la Liga de Campeones, y Joan García, quien se proclamó de la liga española y quedó consagrado como el mejor arquero del torneo.

“La portería está en muy buenas manos, juegue quien juegue", dijo Raya el sábado. “Desde que Unai debutó ha dado un nivel altísimo. Nos ha dado estos títulos. Las críticas son para buscar el titular o el debate”.

“Hemos ganado la Nations League y hemos ganado la Eurocopa con él”, agregó en una rueda de prensa. "Y creo que es un gran portero que nos ha dado estos títulos siendo el titular”.

De la Fuente no ha confirmado a su portero titular, lo que avivó el debate en España. Utilizó a los tres en los amistosos antes del Mundial, aunque Simón recibió la confianza para ser titular en el último fogueo.

“Las críticas van por buscar el titular o por buscar el debate, pero la competencia creo que es muy buena", señaló Raya. "Siempre ha habido mucha competencia con los porteros que hemos tenido. Con compañerismo, para ser mejores, para hacerle la vida difícil al míster.

“Aquí estamos todos para ayudar al equipo. Al que le toque jugar, lo hará lo mejor que puede”, subrayó.

España realizó el sábado su última sesión de entrenamiento en su campamento en Tennessee antes de viajar a Atlanta para su debut.

España tendrá a toda la plantilla disponible para el partido después de que los delanteros Víctor Muñoz, Lamine Yamal y Nico Williams se sumaron a los entrenamientos esta semana tras recuperarse de lesiones.

El segundo partido de España será contra Arabia Saudí el 21 de junio, también en Atlanta. El último encuentro del grupo será contra Uruguay el 26 de junio en Guadalajara, México.

España se recuperó de la eliminación en octavos de final ante Marruecos en el Mundial de 2022 al ganar la Eurocopa de 2024 en Alemania. La Roja también conquistó la Liga de Naciones de 2023 y sucumbió ante Portugal en la final de la Liga de Naciones de 2025.

España no ha superado los octavos de final en el Mundial desde su único título en 2010.

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FUENTE: AP