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Ray supera a Sale en duelo por el Cy Young y Gigantes vencen 3-2 a Bravos

SAN FRANCISCO (AP) — Robbie Ray superó en el duelo de pitcheo a Chris Sale en un enfrentamiento entre ganadores del Premio Cy Young y los Gigantes de San Francisco resistieron el domingo para vencer 3-2 a los Bravos de Atlanta.

El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Robbie Ray, realiza un lanzamiento hacia un bateador de los Bravos de Atlanta durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 28 de junio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Justine Willard)
El lanzador de los Gigantes de San Francisco, Robbie Ray, realiza un lanzamiento hacia un bateador de los Bravos de Atlanta durante la primera entrada de un partido de béisbol, el domingo 28 de junio de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Justine Willard) AP

Ray permitió apenas cuatro hits y una carrera sucia en ocho entradas. Caleb Kilian entró en la novena con ventaja de 3-1 y concedió un doble abriendo la entrada a Matt Chapman, quien anotó después de dos rodados.

El bateador emergente Dominic Smith conectó un sencillo que pasó rozando el guante del campocorto Casey Schmitt y el corredor emergente dominicano Jorge Mateo se robó la segunda base, pero Kilian ponchó tirándole al exjardinero de los Giants Mike Yastrzemski para su sexto salvamento.

Con un par de actuaciones sobresalientes desde el montículo, San Francisco (35-48) ganó los últimos dos juegos de la serie de tres ante los Bravos (49-33), que atraviesan un mal momento: han perdido seis de siete y 12 de 16.

Lideran el Este de la Liga Nacional por tres juegos sobre el enrachado Filadelfia.

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FUENTE: AP

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