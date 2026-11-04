Ravens se quedan con su 3er quarterback ante la visita de Jaguars, líderes deL Sur de la AFC

El quarterback Joe Fagnano (12) de los Ravens de Baltimore lanza un pase ante los Bills de Buffalo, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus) AP

“Pregúntenle a mi esposa. Hacemos repasos en la sala. Ella está leyendo jugadas y esas cosas”, comentó el nuevo quarterback titular de Baltimore. “Probablemente ya se sabe el libro de jugadas casi tan bien como nosotros a estas alturas”.

Fagnano entró en acción el fin de semana pasado, cuando Baltimore tuvo que recurrir a su quarterback número 3 por las lesiones de Lamar Jackson y Tyler Huntley. Ahora está listo para ser titular el jueves por la noche contra los Jaguars de Jacksonville, con Ravens intentando evitar que su temporada se descarrile.

Jacksonville tiene una ventaja de tres partidos en el Sur de la Conferencia Americana y de pronto es un gran favorito pese a jugar como visitante en una semana corta. Este es un partido que probablemente parecía intimidante para los Jaguars cuando apareció por primera vez en el calendario, pero muchas cosas han cambiado.

“Lo hacemos muy bien: no subestimamos ni sobreestimamos al rival si va a pasar algo; no entramos en pánico, hacemos nuestro trabajo”, manifestó el tight end de los Jaguars Josh Hines-Allen. “Creo que este es otro caso de esos”.

Jacksonville ya se ha beneficiado esta temporada de rivales debilitados. Los Jaguars vencieron a Filadelfia el mes pasado en Londres con los Eagles sin el corredor Saquon Barkley, el principal receptor DeVonta Smith y el cazamariscales Jonathan Greenard, y días después de que el tackle derecho Lane Johnson se retirara abruptamente y el equipo traspasara al centro Cam Jurgens a Baltimore.

Aplastaron a Indianápolis la semana pasada después de que los Colts traspasaran a dos de sus mejores jugadores: el tackle defensivo DeForest Buckner y el guard Quenton Nelson.

Una pregunta es qué tipo de público tendrán enfrente los Jaguars esta semana. Sería comprensible que los aficionados de Baltimore estuvieran algo desmoralizados, con Jackson previsto para ir a la lista de reservas lesionados y Huntley posiblemente encaminado también a esa lista. Incluso antes de que Jackson saliera del partido del fin de semana pasado en Buffalo por una lesión en el pulgar, los Ravens habían perdido cinco de sus últimos seis partidos en casa.

“Con suerte la afición sale y nos da una oportunidad, nos da un poco de margen. Creo que todos queríamos estar mejor que 4-4 a estas alturas de la temporada”, expresó el lineman defensivo Calais Campbell. “Ganamos un par de partidos y seguimos en la pelea. ¿Quién sabe qué pasa con los muchachos que regresan y todo eso? Yo todavía mantengo la esperanza”.

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El redactor deportivo de AP Mark Long en Jacksonville, Florida, contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP