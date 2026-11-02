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Ravens están al borde del abismo tras lesión en el pulgar de Lamar Jackson y más QBs mermados

OWINGS MILLS, Maryland, EE.UU. (AP) — Las lesiones de Lamar Jackson a veces están envueltas en incertidumbre. Esta no.

Lamar Jackson (8), quarterback de los Ravens de Baltimore, lanza un pase antes de recibir un golpe de Greg Rousseau (15), de los Bills de Buffalo, en la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus)
Lamar Jackson (8), quarterback de los Ravens de Baltimore, lanza un pase antes de recibir un golpe de Greg Rousseau (15), de los Bills de Buffalo, en la primera mitad del partido de la NFL, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus) AP

El dos veces Jugador Más Valioso de la NFL se lastimó el pulgar en la derrota del domingo por 36-10 ante Buffalo, y el entrenador Jesse Minter ya indicó que irá a la lista de lesionados. Minter comentó el lunes por la noche que Jackson aún no se había sometido a una cirugía, pero está claro que estará fuera por un tiempo, y los Ravens se quedan mirando al abismo.

“Creo que el mensaje es que vamos a jugar. Tenemos a un montón de muchachos que son jugadores de fútbol americano realmente, realmente buenos, capaces de jugar. La fórmula que sientes al jugar un partido puede cambiar un poco, en cuanto a cómo necesitas ganar”, afirmó Minter.

La lesión de Jackson podría tener repercusiones más existenciales para esta era del fútbol americano de los Ravens. Solo le queda un año de contrato, con un enorme impacto previsto en el tope salarial, y esta es la cuarta vez en las últimas seis temporadas que las lesiones lo han limitado de manera significativa. Recién regresaba tras una ausencia de tres partidos por un esguince de tobillo, y en la primera jugada ofensiva de Baltimore contra los Bills, la mano de Jackson golpeó a un defensivo al completar el movimiento de su lanzamiento.

Nadie sabe cómo podría verse el futuro de Jackson en Baltimore una vez que esté sano. Por ahora, los Ravens enfrentan una cuesta arriba al menos durante las próximas semanas.

“Cuando pierdes a un tipo como Lamar, es un poco que cada fase hace un poco más. Es poder jugar una defensa realmente buena, poder quizá hacer una jugada o robar una jugada en equipos especiales, quizá un estilo diferente de ofensiva”, señaló Minter.

Qué funciona

No mucho, pero las cuatro victorias que los Ravens (4-4) acumularon al inicio de la temporada siguen contando, así que por ahora están a solo un partido de un puesto de playoffs.

Qué necesita ayuda

La posición de quarterback, obviamente. Baltimore no solo perdió a Jackson contra Buffalo. El suplente Tyler Huntley salió con una lesión en un dedo del pie, y los Ravens tuvieron que recurrir a Joe Fagnano en su debut en la NFL. E incluso Fagnano figuraba el lunes como limitado por un problema de tobillo.

Baltimore firmó al quarterback Austin Reed para el equipo de prácticas.

Esta es prácticamente la peor semana posible para que los Ravens tengan tanta incertidumbre en la posición de quarterback. Reciben a Jacksonville el jueves por la noche, así que incluso si pudieran concretar un canje por un veterano en esa posición, no habría mucho tiempo para ponerlo al día. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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