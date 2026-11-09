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Raúl González, nuevo técnico del Oviedo de la segunda división en España

OVIEDO, España (AP) — El Real Oviedo contrató a Raúl González, la leyenda del Real Madrid, como su nuevo técnico en su intento por regresar a la primera división de España.

ARCHIVO - Raúl González (centro) posa para fotos durante una convención deportiva, el jueves 15 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)
ARCHIVO - Raúl González (centro) posa para fotos durante una convención deportiva, el jueves 15 de enero de 2025, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Oviedo informó que alcanzó un acuerdo el lunes con el retirado jugador para que sea su técnico con un contrato hasta junio de 2028. El anuncio se produjo horas después de que el club despidiera a Julián Calero, cuyo contrato iba a terminar el próximo año.

González, de 49 años, comenzó su carrera como entrenador con las categorías juveniles del Madrid y estuvo al frente de su filial Castilla durante seis temporadas. Obtuvo el título de la Liga de Campeones juvenil en 2020 con el equipo Sub19 madridista.

Se retiró como jugador en 2015 tras pasar la mayor parte de su carrera en el Madrid. También militó con Schalke en Alemania, Al Sadd en Qatar y el New York Cosmos. El exdelantero disputó 102 partidos con la selección de España entre 1996 y 2006.

El primer partido de González al mando del Oviedo será contra Girona el sábado.

Oviedo ocupa el noveno puesto en la clasificación de la segunda división, que cuenta con 22 equipos, tras 13 partidos.

Calero fue despedido pese a la victoria 2-1 en Cádiz el sábado, con Oviedo a un punto de los puestos de playoff de ascenso.

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