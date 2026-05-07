Ratifican reformas para que salvadoreños en el exterior tengan diputados en el Congreso

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La enmienda establece la creación de una nueva circunscripción electoral para la diáspora, con lo cual este sector de la población podrá votar por diputados que los representen directamente en el Congreso. El jueves, la Asamblea Legislativa recibió una iniciativa de reforma al código electoral que debe definir el número de diputados de la nueva circunscripción.

Más de 960.000 salvadoreños que residen en el extranjero están facultados para sufragar, según estadísticas electorales.

En la misma sesión plenaria del jueves, el Congreso ratificó la reforma que elimina la potestad que tienen los partidos políticos para proponer ternas de candidatos en la elección de tres de los cinco magistrados del principal órgano electoral.

En lugar de ese procedimiento, se realizará una convocatoria pública para que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de ley pueda postularse para el cargo. Los dos magistrados restantes seguirán siendo electos a propuesta de la Corte Suprema de justicia.

FUENTE: AP