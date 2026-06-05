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Rasmussen permite 1 hit en 7 entradas; Caminero se embasa 5 veces y Rays vencen 6-0 a Marlins

MIAMI (AP) — Drew Rasmussen permitió un hit en siete entradas dominantes, Junior Caminero se embasó cinco veces y los Rays de Tampa Bay blanquearon el viernes 6-0 a los Marlins de Miami.

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, festeja luego de anotar en el séptimo inning del duelo ante los Marlins de Miami, el viernes 5 de junio de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier)
El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, festeja luego de anotar en el séptimo inning del duelo ante los Marlins de Miami, el viernes 5 de junio de 2026 (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El dominicano Caminero conectó un doble, recibió dos bases por bolas y pegó un sencillo, mientras que Cedric Mullings disparó un jonrón por los Rays.

Ryan Vilade sumó dos hits y dos carreras impulsadas, mientras que el cubano Yandy Díaz conectó tres sencillos.

Rasmussen (5-2) ponchó a nueve, su cifra más alta de la temporada, y retiró a 17 bateadores consecutivos después de permitir un sencillo del venezolano Javier Sanoja hacia el jardín derecho, la banda contraria, en el segundo acto.

El derecho fue retirado del juego tras 87 lanzamientos.

Dos de las cinco victorias de Rasmussen esta temporada han sido contra Miami. Lanzó 5 1/3 entradas con pelota de dos carreras en una victoria por 6-3 en Tampa Bay el 17 de mayo.

Fue el segundo juego de la temporada en el que Caminero se embasó cinco veces. Recibió cuatro bases por bolas y conectó un sencillo el día inaugural, en la derrota por 9-7 de Tampa Bay ante San Luis.

Después de ser barridos en casa por Detroit en una serie de

Los Rays atacaron rápido al abridor de los Marlins, Ryan Gusto (0-1). Richie Palacios conectó un triple de dos carreras y anotó con el sencillo de Vilade en la primera entrada.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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